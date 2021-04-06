前內政部長李鴻源批評蔡政府7年只蓋出高雄1座再生水廠，內政部長徐國勇6日特地視察從4月起每天生產2500噸再生水、全台首座專供高科技廠的台南永康水資源回收中心，以行動證明政府對再生水的重視，還揶揄李「資料沒有更新」。陪同的台南市長黃偉哲更補刀反嗆「馬前總統8年來有哪一座再生水廠啟用？」

徐國勇表示，目前全台70座水資源回收中心，每天可提供130萬噸經二級處理的再生水，用來道路清洗、花樹澆灌等用途，以減少自來水使用量。像今天的永康水資源回收中心，從4月1日起已經開始試車，每天可生產2500噸再生水，至5月底每天可生產8000噸；同時，它的水質還沒有經過RO，與自來水相比即已有過之，未來再經過RO處理後，將有更大的實用價值。

前內政部長李鴻源批評蔡政府不重視再生水，內政部長徐國勇（中）揶揄李的「資料沒有更新」。（洪榮志攝）

徐國勇還強調，內政部從2013年起推動公共汙水處理廠再生水示範案，直到2021年共推動11處再生水工程，今天視察的永康案及預計年底供水的臨海案，總計每天可增加供應4.1萬噸再生水；加計營運中的高雄鳳山案，合計每天可達8.6萬噸再生水。此外，安平案可於2022年供水，台中福田、桃園桃北也已簽訂用水契約，預計今年辦理招商；台北水湳、台南仁德預計近期簽訂用水契約；另有3案正持續媒合中。

徐國勇指出，李鴻源質疑政府不重視再生水，可能是因為資料沒有更新，如果看到現在的這些新資料，應該會有新的想法。

黃偉哲也認為，李鴻源說沒有一座再生水廠啟用，今天不就告訴他，我們已經在使用了嗎？這個時候的口水已經太多了，實在不需要再打口水戰，如果真的硬要講的話，那請問「馬前總統8年來有哪一座再生水廠啟用？」

黃偉哲還說，以前政府規畫的再生水廠陸續上路且執行貫徹，現在才有水可用；現在規畫再生水廠、海淡廠等建設持續做，下一任政府不論哪個黨執政都可以有水，施政就應該這樣一棒接一棒，沒必要打口水仗，而且容易打到自己。

(中時 )