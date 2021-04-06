獲利了結賣壓湧現，以及投資人觀望美國利率走向的線索，周二日股盤中由升轉跌。

周二早盤，日經225指數早盤收跌0.75%，為29,863.10點。該指數周一站上3萬點大關，為逾兩周來首見。

東證一部指數周一晨收跌0.69%，為1,969.84點。

Pictet Asset Management策略師Takatoshi Itoshima表示，在今年初日經指數站上3萬點時買進股票的投資人對指數跌破該關卡感到失望，不想重蹈覆轍的就在今天出脫股票。雖然市場基本面仍然強勁，但日股後勢最終仍可能取決於美國推出的激勵措施與長期利率走向。

重量級日經指數成分股迅銷跌1.40%，東京威力科創跌1.64%。

瑞穗金融集團跌2.49%，該銀行表示，因為在2月到3月之間的兩周內就經歷了4次系統故障，因此公司將在6月底前修改IT應變計畫。

其同業三菱日聯金融集團晨收跌2.18%，三井住友金融集團跌1.83%。

受油價下挫逾4%拖累，油氣出口商Inpex跌2.19%，日本石油勘探公司（Japan Petroleum Exploration）跌1.48%。

(時報資訊)