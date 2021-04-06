經濟部統計處今公布最新數據指出，因疫情帶動宅經濟需求，台灣2020年面板產業產值逆勢成長0.3%，結束連續2年之負成長。

2020年面板產業產值結束連續2年負成長，全球受COVID-19疫情衝擊，上半年面板產值仍呈負成長，惟疫情帶動居家辦公、遠距教學等需求強勁，致IT面板生產上揚，加上宅經濟發酵，電視品牌廠積極拉貨，以及業者擴增高階產品產能，致下半年面板產值轉呈年增11.2%，增幅創下2013年以來同期最高，綜計2020年面板產業產值逆勢成長0.3%，結束連續2年之負成長。

按主要產品觀察，2020年以大尺寸面板(10吋及以上)占整體面板產業之58.3%居首，受惠於宅經濟與遠距商機需求升溫，激勵IT、電視等大尺寸面板價量齊揚，大尺寸面板產值下半年轉呈正成長25.5%，致2020年產值4,242億元，年增4.6%，為面板產業成長之主要貢獻來源；中小尺寸面板(10吋以下)因手機面板市場衰退，加上美國對陸科技廠祭出禁令影響訂單，致下半年減幅擴大，全年產值年減12.5%；液晶面板組件中，彩色濾光片多屬自產自用，配合面板需求增加，年增1.1%，LCD用玻璃基板則因部分廠商產能過剩而減產因應，年減2.9%；其他液晶面板及組件中，因背光模組、導光板、液晶等組件外銷市場衰退，產值年減11.8%。

我國面板產業係以外銷市場為主，2020年我國液晶面板(HS9013)出口值69.2億美元，年增5.3%，由於後段面板模組製程多數在中國大陸組裝，致出口以中國大陸及香港為主，占92.5%居首，日本占2.0%居次，美國、德國及南韓占比均不及2%。

(時報資訊)