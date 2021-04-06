鑄造業作業圖。（台師大提供／李侑珊台北傳真)

台灣師範大學首開先例，承辦教育部產學攜手合作計畫，110學年度於機電工程學系成立「智能鑄造產學攜手專班」，招收技術型高中機械群畢業生，透過企業與學校產學攜手模式，讓學生一邊工作、一邊進修，畢業即成為企業所需人才，就業薪水最高月薪可達新台幣5萬元。

台師大表示，合作的高中採建教合作模式，學生在高三下整個學期，便在合作廠商進行職業技能訓練，若表現良好，合作廠商願意培養為未來幹部，可推薦到台師大進修。

台師大並指出，從大一開始，每週在公司工作4天，週五、六至學校上課。合作廠商也提出優渥條件，1個月薪水上看新台幣3萬元，大四畢業後起薪更是高達5萬元。產學兩界高喊，「要培養人才，而非人力」，希望優秀學生透過計畫培訓，成為未來產業接班人。這項計畫預計4月7日至19日開放報名，錄取學生將在7月正式報到。

教育部技職司推行產學攜手計畫已有十多年，始終將目標鎖定在技術型高中與科技大學。而鑄造專班在107學年度由雲科大、虎尾農工、西螺農工開始合作辦理，施行成效良好，北部廠商因此向教育部表達希望也能辦理，最後由教育部長潘文忠提議讓台師大在北部開班。

台師大承辦的智能鑄造產學專班，招收學生來自5所技術型高中，包含南港高工、木柵高工、新北高工、三重商工、瑞芳高工，每校僅收8位學生。由於不須經統測篩選，各校招收條件相當嚴格，第一關由技術型高中篩選成績與品行優良的高三學生，第二階段再由台師大教授、廠商與學生進行面談，錄取後分發至各工廠進行建教合作。

談起產學專班成立最早契機，身為教育部產學攜手計畫主持人的台師大機電系教授鄭慶民表示，我國鑄造產業人才出現嚴重斷層，鑄造品同業公會認為50歲以下青壯年人才寥寥無幾，管理高層擔憂再過幾年就會後繼無人，甚至造成產業沒落，於是尋求教育部協助，希望透過產學計畫，彌補人才斷層。

鄭慶民提到，學生修讀機電工程領域專業知識，人文陶冶也不可或缺，因此課程規畫沒有排除共同科目，像是中文閱讀寫作、英語以及通識課程，目的希望不僅培養具備專業技術人才，更要提升學生人文素養以及各項軟實力，這也是不同於過往前幾屆的科大的課程安排。

台師大智能鑄造產學專班修業規定比照一般大學生，修業年限為4年，且須修滿128學分畢業門檻，除專業課程以外，也包含國文、英文、通識課程、體育等。產學班也設有兩位導師，除了授課之外，定期去工場視察同學工作情況。

(旺報 )