民宿嗆台鐵白目致火車出軌，業者遭肉搜非法營業，今自曝下場。（圖／翻攝自臉書）

台鐵太魯閣號出軌事故釀嚴重傷亡，台東一家民宿業者先前公告「旅客免費取消訂房的資訊」時，在貼文中嗆「台鐵白目致火車出軌」、「政府打算逼死東部旅宿業者」，慘遭網友撻伐，最後還被搜出是非法民宿，業者被噹後發長文解釋不合法的原因，今又在臉書分享非法營業的下場，直呼領完罰單後踏實了點，再度引發網友討論。

民宿業者日前發文解釋不合法的原因，表示當年與房東簽下5年的合約，對方卻刻意隱瞞房屋蓋在國有地上，直到他斥資千萬裝修房子、去申請民宿執照才發現問題，無奈之下，他只好轉工商科申請、用租賃方式經營，也有堅持繳稅、開發票、裝滅火器、逃生門，使用防火建材及每年投保，種種行為都表示他真的有心想合法，但現實卻逼得他無法合法。

業者指出，多年來邊繳稅邊被同業檢舉，但這家民宿從無到有都是他一手打造的，背後投入的心血是大家無法想像的，並表示，他恨不得網友們趕緊去檢舉他，讓他的問題能獲得重視，讓他多年受的委屈可以得到解決。

業者今在臉書更新表示，公務人員很忙還要抽空跑來，乾脆自己散步去領罰單，科長長得還蠻帥的，「領完罰單後踏實了點」。隨文附上的照片中可見，該旅宿違反觀光條例，除了須繳納罰款之外，還要禁止營業。

後來業者再度發文表示，針對此次事件造成台東縣縣長、台東縣觀光管理科公務人員、1999專線公務人員、相關訂房平台服務人員等，「遭到他人言語辱罵，羞辱，本人在此致上十二萬分歉意，但公道我會幫你們討回的。」

但有眼尖網友發現，該公文的發文日期是3月下旬，早在台鐵4月2日發生太魯閣號出軌事故前，該民宿就已經被下令禁止營業了，「政府發文日期3開頭根本跟太魯閣事件沒有關係」、「少牽拖了，發文日期是3月20幾日」、「守法很難嗎？」

(中時新聞網)