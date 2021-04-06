高雄三民區5日晚間10時許發生行車糾紛，58歲陳姓男子騎乘機車在教仁路、大順三路359巷與騎乘紅牌重型機車的32歲鍾姓男子險些發生擦撞，雙方便發生口角，陳男呼叫兒子救援，沒想到兒子卻持刀怒氣衝天到場向鍾男嗆聲，警方獲報後立即到場，將雙方帶回釐清案情，所幸無人傷亡。

據了解，陳男從家中外出，騎乘機車在大順三路359巷突然想起東西未拿，到教仁路口時迴轉，卻與從教仁路右轉的鍾男差點發生擦撞，騎在前頭的鍾男轉頭看了一眼，引發陳男不滿，認為鍾男在對他挑釁，陳男便加速向前追上鍾男，想要跟他理論。

陳男、鍾男沿路邊騎邊罵，隨後在大順三路口停下，但仍然爭執不斷，由於陳男住處就在附近，他便撥打電話向兒子請求支援，沒想到，兒子卻拿著西瓜刀護著父親，並加入理論行列，民眾見狀後，立即報警請求警方協助，深怕衝突一發不可收拾。

警方到場後，先以安撫方式將雙方高漲的氣焰壓下，並且釐清相關案情，但警方在案發現場並無查獲陳男攜帶的刀械，目前仍積極尋找當中，由於雙方互相提告恐嚇，警方依法受理報案，訊問後函請高雄地檢署偵辦。

(中時 )