上線超過16年的知識交流平台Yahoo奇摩知識+宣布將於2021年5月4日終止服務，並自4月20日起轉為唯讀模式，其他Yahoo奇摩產品與服務或用戶的Yahoo奇摩帳號都不會受影響。

Yahoo奇摩向用戶發信表示，「知識+」一直是Yahoo奇摩重要的產品及服務，但隨著用戶需求的改變，Yahoo奇摩決定重新聚焦資源在核心產品的開發及優化上，持續提供值得信賴的優質內容。

Yahoo奇摩知識+於2004年12月上線，用戶超過百萬人，在平台上解答問題可獲得點數，曾是紅極一時的問答平台。

Yahoo奇摩在官網說明關閉時程，自4月20日起用戶將無法繼續在「知識+」中提出新的問題，或是回答其他使用者的問題。自5月4日起用戶無法再使用「知識+」網站，如果嘗試使用，系統會將用戶重新導向至Yahoo首頁。

Yahoo奇摩指出，用戶可以在2021年6月30日前要求下載自己的「知識+」內容，包含所有由使用者產生的內容，例如問題清單、問題和答案清單、答案和所有圖片。

以後若有問題需要發問，Yahoo奇摩建議用戶前往Yahoo奇摩搜尋，在網路上搜尋答案和資訊。如果需要與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情相關的具體資訊和資源，可前往Yahoo奇摩疫情資訊頁面。（編輯：趙蔚蘭）1100406

(中央社)