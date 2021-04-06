規畫一系列結合地形的繩吊床、動態平衡木、平衡設施等搖擺設施

結合既有的綠坡，將蝴蝶翅膀轉化為溜滑梯區及攀爬區等，

盼打造碧潭風景區新亮點。

歷經和美山煤礦的興盛與衰退，擺渡的小船依然在碧潭的一隅。（新北市高灘處提供

位在碧潭風景區對岸、占地近700坪的新店灣潭兒童遊戲場，今日完工啟用，以蝴蝶翩翩飛舞為意象，結合既有的綠坡，將蝴蝶翅膀轉化為溜滑梯區及攀爬區等，更規畫一系列結合地形的繩吊床、動態平衡木、平衡設施等搖擺設施，首日開幕吸引不少民眾嚐鮮，盼打造碧潭風景區新亮點。

新北市新店溪灣潭位於碧潭風景區對岸，早期道路未開通前，居民仰賴渡船作為主要對外的交通方式，歷經和美山煤礦的興盛與衰退，擺渡的小船依然在碧潭的一隅，每到假日，和美山登山健走遊客眾多，不少人遊客體驗擺渡船往返新店溪兩岸，蔚為特色。

新北市高灘處去年利用灣潭高灘地，重新規畫融合自然地形、符合共融精神及具在地特色的兒童遊戲場，歷時6個月工期，今日完工啟用，整體規劃占地面積近700坪，吸引不少民眾嘗鮮體驗。

新北市高灘處介紹，灣潭兒童遊戲場以蝴蝶翩翩飛舞的意象，勾勒出遊戲場的各分區空間，結合既有的綠坡，將蝴蝶翅膀轉化為溜滑梯區及攀爬區等，並且由渡船時於水上的搖動聯想，規畫一系列高低起伏搖擺的感受，而會晃動、擺動的設施如繩吊床、動態平衡木、平衡設施等。

新北市高灘處指出，在遮陽設施也別具巧思，打造為一朵朵的花兒與蝴蝶，盼為灣潭地區打造特色亮點，也為附近登山的民眾提供一處休息、放鬆的遮蔭休憩區、體健設施及健康步道，打造新店溪畔老少共遊共樂的水岸童夢新樂園。

(中時 )