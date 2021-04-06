演員石英女兒林千鈺2014年和「最帥小生」焦恩俊結婚，兩人繞了一圈從好友升格為夫妻，當時得到許多人祝福，未料近兩年傳出感情生變，林千鈺透露夫妻關係名存實亡，先前上節目更形容有如業障，還完就再見，未料這段話惹火神隱已久的焦恩俊回應，林千鈺才透過公司證實早在去年簽字離婚，昨(5日)她首度分享公開恢單近況，和好姊妹方文琳吃吃喝喝，林千鈺更開心寫下：「我們的幸福一直都在」。

林千鈺和焦恩俊認識多年，1992年合作《軍官與淑女》時結緣，2005年焦恩俊決定離婚，陷入低潮時常跟林千鈺聊天，兩人才越來越熟，2013年兩人在加拿大重逢，焦恩俊突然求婚，讓林千鈺十分驚訝，反問他：「你想清楚了嗎？」焦恩俊為得到岳父同意，更向石英下跪，最終抱得美人歸。

方文琳昨分享和林千鈺合影，引來林千鈺回應。（圖／翻攝自方文琳臉書）

林千鈺當時受訪坦言，兩人婚前沒有一起生活的經驗，婚後才開始磨合，2019年則傳出兩人婚姻觸礁，林千鈺證實關係「只剩配偶欄」，上《命運好好玩》時，林千鈺透露焦恩俊在嘉義跟媽媽一起生活，父親石英跟母親都尊重他們的決定，只要林千鈺開心就好，脫口：「反正業障還完了就自然而然Bye bye這樣子」，她也不會勸好友方文琳要趕快再找伴，「如果妳自己一個人過得很開心，幹嘛還找一個人來添麻煩？」

未料這段話引來焦恩俊在微博回應：「業障？不是和平分開後說：還會是一輩子的朋友？」話鋒一轉說：「祝福妳幸福」，本月1日，林千鈺證實早在去年就跟焦恩俊離婚，6年婚姻正式畫下句點，並用「曾經是最親密的伴侶」稱呼焦恩俊。

好友方文琳昨曬出與林千鈺合影，寫下：「姐妹兩（倆）讀本完...後續的吃吃喝喝，這些全下了我兩（倆）的肚子裡！！我們要的幸福其實很簡單，（開心要一起工作）」，林千鈺回：「我們的幸福一直都在」，而林千鈺也同步貼出兩人照片，引來方文琳支持回應：「人生就是怎麼舒服生活，就這麼著...」，網友也為林千鈺打氣，說：「說的很好」、「加油」、「好姐妹很難得，要一直幸福喔！」。

(中時新聞網)