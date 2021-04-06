大陸國務院新聞辦公室今天（6日）發布《人類減貧的中國實踐》白皮書。白皮書指出，貧困地區農村居民人均可支配收入，從2013年的6079元增長到2020年的12588元，年均增長11.6％。到2050年，中國將全面建成社會主義現代化強國，實現第二個百年奮鬥目標，鄉村全面振興。

文匯網報導，白皮書指出，中國共產黨領導人民奪取革命勝利，建立新中國，開啟了實現國家富強、人民富裕的嶄新曆程。改革開放極大促進了中國發展，中國減貧進程加快推進。中國發展進入新時代，中國減貧進入脫貧攻堅歷史新階段。中共十八大以來，經過8年持續奮鬥，到2020年底，中國如期完成新時代脫貧攻堅目標任務，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成消除絕對貧困的艱巨任務。

白皮書說，佔世界人口近五分之一的中國全面消除絕對貧困，提前10年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標，不僅是中華民族發展史上具有里程碑意義的大事件，也是人類減貧史乃至人類發展史上的大事件，為全球減貧事業發展和人類發展進步作出了重大貢獻。

白皮書提出，到2035年，中國將基本實現社會主義現代化，鄉村振興取得決定性進展，農業農村現代化基本實現。那時的中國鄉村，農業結構得到根本性改善，農民就業質量顯著提高，相對貧困進一步緩解，共同富裕邁出堅實步伐；城鄉基本公共服務均等化基本實現，城鄉融合發展體制機制更加完善；鄉風文明達到新高度，鄉村治理體系更加完善；農村生態環境根本好轉，美麗宜居鄉村基本實現。

到2050年，中國將全面建成社會主義現代化強國，實現第二個百年奮鬥目標，鄉村全面振興。那時的中國鄉村，農業強、農村美、農民富，經濟社會全面進步，各項事業繁榮發展。那時的中國，全體人民共同富裕基本實現，中國人民享有更加幸福安康的生活，中國向着實現人的全面發展和全體人民共同富裕更高目標繼續邁進。

白皮書除前言、結束語外，共包括五個部分，分別為中國共產黨的莊嚴承諾、新時代脫貧攻堅取得全面勝利、實施精準扶貧方略、為人類減貧探索新的路徑、攜手共建沒有貧困共同發展的人類命運共同體。

白皮書強調，中國的發展離不開世界，世界的發展也離不開中國。中國始終將自身發展與人類發展緊密相連，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。繁榮發展的未來中國，是更加開放包容的中國，是與世界形成更加良性互動的中國，是為建設更加美好的世界作出更大貢獻的中國。

(中時 )