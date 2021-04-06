黨產會認定社團法人中華救助總會為國民黨附隨組織，救總會聲請停止執行、法院審理中，但黨產會又要求救總在30天內將所列近9億元財產轉為國有，救總不服聲請停止執行，台北高等行政法院將於4月14日上午開庭審理。

去年9月22日黨產會認定救總會為國民黨附隨組織，指救總會除了救助難民，也曾作為政治作戰單位，對大陸喊話心戰、放空飄氣球，運用大量國家資源，並累積許多資本，任務轉變後，卻未將資本還給國家，因此必須追討，遂凍結5億現金及8.6億元不動產。

救總會聲請停止執行，北高行認為原處分只是認定救總會為附隨組織，不會造成難以回復的損害，裁定駁回，救總會提抗告後，最高行政法院認定原審對於黨產會處分的實際內容，有未調查之處，發回更裁。

不過，黨產會認定救總名下財產屬於國民黨，要求救總在30天內將所列近9億元財產轉為國有，救總認為，是否為國民黨附隨組織停止執行案，台北高等行政法院審理中，黨產會在停止執行案尚未裁定前，就率先認定救總財產應移轉為國有屬於違法，聲請停止執行。

(中時 )