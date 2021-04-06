美國大學男籃錦標賽(NCAA)今天進行最後總決賽，貝勒大學靠著巴特勒、提格與米契爾等人聯手，86比70輕鬆擊敗岡薩加大學，不但破了岡薩加整個賽季保持31連勝不敗之身，而且還奪得隊史第一座總冠軍。

受到新冠肺炎疫情影響，NCAA去年被迫取消，今年捲土重來，岡薩加勢如破竹，從分區預賽到64強季後賽，甚至4強決賽都是橫掃對手，寫下31連勝紀錄。

對手貝勒大學同樣是一路高歌猛奏，整個賽季也僅吞下2場敗仗，雙方今天會師總決賽，貝勒大學一開賽就大出9比0攻勢，下足馬威，也讓岡薩加措手不及，上半場打完貝勒取得10分領先優勢。

易籃後，貝勒靠著巴特勒、米契爾和提格等人聯手持續拉開領先差距，反觀岡薩加在主將阿雅伊腿部受傷退場後更是雪上加霜，最終在遭到痛擊的情況下以16分之差吞下本季首敗，而這場敗仗就只能與冠軍金盃擦身而過。

貝勒大學成軍71年來第一次在NCAA男籃錦標賽封王，但貝勒大學女子籃球隊卻是功績顯赫，曾三度封后，是全美頂級豪門之一，如今，男籃隊也完成了奪冠使命，讓貝勒大學擠升為NCAA傳奇籃球隊。

(中時 )