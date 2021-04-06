洋基史坦頓滿貫全壘打。（MLB臉書）

「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)打破沉默了，他本季例行賽第一支安打出爐，居然就是滿貫全壘打！紐約洋基6日在主場迎戰巴爾的摩金鶯，史坦頓前兩次打數都槓龜，5局下洋基攻到滿壘，史坦頓帶著0.000的打擊率上來，看準第2球轟成中外野471呎的滿貫轟，這是今年飛最遠的一球。洋基終場7-0完封金鶯。

史坦頓近年傷病纏身，過去兩季合計僅7轟，幸虧在去年季後賽回神，此戰他正好碰在金鶯自亂陣腳的時候。金鶯先發投手羅培茲(Jorge Lopez)單局2個保送弄到滿壘，雖然兩出局仍被迫換投。

阿姆斯壯(Shawn Armstrong)登板之後不敢投好球，先保送擠1分回來。這時史坦頓上來，阿姆斯壯沒退路了，連投兩顆進壘的四縫線硬拚，史坦頓讓過第一球，第二球奮力出棒，阿姆斯壯一看就知道慘了，史坦頓立定半秒鐘之後才開始跑壘。

紐約球迷等很久了，今年部分觀眾回歸賽場，史坦頓開季10打數掛零已經承受不少噓聲，本日有9008人在現場看到這一轟。另一門巨砲「法官」賈吉(Aaron Judge)亦曾遭到噓聲伺候，此戰他先一步在4局下轟出陽春炮。洋基兩門大砲齊放，金鶯的打線卻一籌莫展，全場僅4安，洋基先發投手蒙哥馬利(Jordan Montgomery)輕鬆取得本季首勝。

洋基總教練波恩(Aaron Boone)賽前表示不希望打者貪功，要求他們保持耐心、吸引更多壞球。此戰洋基獲得7個四壞保送，並且弄到滿壘讓史坦頓立了大功。史坦頓的打擊率上升到0.083。

(中時新聞網)