LED封裝廠億光(2393)前2月營收年增35.2%，3月營收可望比2月上揚，第一季不淡，預計第一季營收維持去年第四季的旺季高檔、年增率估逾20%；第一季已打好基礎，全年營運亦可望比去年成長。

隨著LED市況好轉，光耦合器等產品價格調漲，億光今年第一季業績表現可望淡季不淡。全年來看，億光今年在不可見光、背光與車用三大產品應用同步增溫，營收可望雙位數成長。

億光去年在不可見光產品需求增溫帶動，營收及獲利均恢復成長。預期今年在不可見光部分規格產品價格調漲，可望持續帶動成長。

億光第一季將有背光新品開始出貨，今年Mini LED背光估將占整體背光營收比重約10%。

億光於先前法說會對2021年市場看法釋出樂觀展望，其中隸屬於不可見光領域的光耦合器可望跟進國際大廠腳步，準備調漲價格。

億光目前不可見光產品占營收比重超過三成，價格看漲，助益公司獲利。此外，耕耘已久的車用產品2021年可望產生效益，億光估車用相關產品占比，可望挑戰倍增至10%。

億光去年在不可見光產品及背光需求帶動，去年全年營收216億元、年增3.14%，每股盈餘2.79元，創下近4年新高，去年度擬每股配發2.25元現金股利，為近3年最佳。

(時報資訊)