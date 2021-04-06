衛福部成立台鐵太魯閣號重大事故賑災專戶，卻引來質疑，衛福部憑什麼成立捐款專戶？對此，國民黨立委李德維舉出2個過去民進黨設捐款專戶，最後卻似乎不了了之的例子直言，他對台灣人民的善心表達敬意，民進黨政府濫用善款，過去紀錄白紙黑字，斑斑可考；他更感嘆，在台灣，募款從來不是捐的問題，而是用的問題，必須嚴格監督！

李德維今（5日）在臉書發文表示，自己可以理解許多民眾在清明連假期間，感同身受許多太魯閣事故死傷者，及其家屬所遭遇的痛苦，急著想要貢獻一己之力。任何善意、善心、善行，他都無比尊敬，那是台灣最美麗的風景，甚至是人世間最美麗的風景。正因如此，政府不能辜負民眾，在台灣，募款從來不是捐的問題，而是用的問題，必須嚴格監督！

李德維更舉出民進黨過往發起捐款，但最後用途卻令人非議的例子：先是2010年高雄氣爆，高雄市政府募得數億元善款，結果事後監察院調查顯示，這筆「救命錢」被高雄市消防局用來汰換值班台破舊座椅，用來赴日本考察石化管線，用來搭設遮陽棚，用來購置薪資管理系統，甚至用來建置「E化公務系統整合暨財產管理及訓練證照管理系統」。此外，還有珠寶公會公開捐贈的3200萬元，來源與去向都不明。

李德維接著指出，2004年南亞海嘯，當時的新聞局長林佳龍發起募捐，監察院事後調查認為，這筆款項應該是「政府收受之捐款」，林佳龍卻在政府體制之外成立「一萬個希望專案處理委員會」，並自己擔任主任委員，甚至卸任局長之後，還把這個委員會帶到台灣智庫，找自己的妻子與機要秘書擔任基金會要職，繼續操作執行這筆捐款。

對於衛福部設專戶向人民募款了，李德維質問，募來的善款要如何運用，執行計畫擬好了嗎？金額？期程？誰執行？誰監管？付之闕如，難道只憑衛福部長陳時中空口白話掛保證，就要民眾捐錢？而民進黨政府濫用善款，過去紀錄白紙黑字，斑斑可考，他並提醒，總統蔡英文不要只是在臉書發文羅列民眾可以怎麼捐，請先交代政府打算怎麼用。

台鐵太魯閣號2日發生嚴重出軌事故，造成50人死亡、200多人輕重傷的悲劇，衛福部3日隨即設立賑災專戶接受民眾捐款，但卻遭網友質疑死傷者應由出示單位的保險公司賠償，衛福部憑什麼資格成立捐款專戶，對此，衛福部5日解釋，民眾的捐款是用於傷者醫療、復健、生活重建與家庭的經濟支持，未來也會每月公開捐款統計以及用途，以釐清外界疑慮。

(中時新聞網)