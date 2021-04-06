苗栗7連霸縣議員胡忠勇勤跑行程為民服務，會勘服務皆以機車代步，人稱「阿勇伯」，並堅持以母語「客語」質詢，傳承客家語言文化。2月23日胡忠勇在家中跌倒昏迷，送醫救治發現腦溢血，緊急手術治療，病情一度好轉，但近日病情急轉直下，6日拔管不治，享壽79歲，地方人士得知悲痛不捨。

胡忠勇曾為苗栗市農會會員代表，之後歷經2屆市民代表、7屆縣議員，民意代表生涯超過30年，去年10月間以「落選3」遞補上任完成7連霸縣議員，連2屆遞補同議員涉及賄選缺額。

胡忠勇擔任地方民意代表勤於服務，常騎著機車穿梭大街小巷與地方溝通解決問題，問政並以流利客家話質詢成為他的風格，致力傳承客家語言文化，任內善盡職責，為民爭取權益，不僅爭取到中山高設頭屋交流道，去年更持續提案爭取推動72線新東大橋交流道案，目前由縣府審查中。

胡忠勇身體硬朗，勤跑地方，但今年2月23日傳出他在家中洗澡時，突然跌倒昏迷，送醫急救雖稍有起色，未料近日病情急轉直下，6日家屬將他接回家中，安詳辭世。

(中時 )