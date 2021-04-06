遠景基金會「美高層官員亞歐行之意涵：台灣觀點」座談會；國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤今表示，整個台海周邊，相當一次大戰前爆發的巴爾幹，雖然各國都不想引燃戰事，但戰火火藥桶已遍佈台海周邊區域中。

他強調，提醒中共當局，民主主義或愛國主義，可以宣洩19世紀末葉遭受列強欺侮的情緒，但反讓中國在國際政治陷入危險狀態。

他說，中國強調國家尊嚴及跟美國平起平坐，但大清末年，朝廷與各國談判有太多慘痛經驗就是，因為把執政當局顏面，放在國家利益之上，中共中央政治局委員楊潔篪在阿拉斯加以同樣邏輯強調中國尊嚴，這樣的思維邏輯跟大清帝國朝庭官員的想法一致。

他說，但是國際現實是，國與國間有利益交換及利害權衡，但把對外姿態拉高到「不吃這一套」，未來中國在整合外交工作上，當國際間出現國家尊嚴及利益出現矛盾甚至衝突時，就會很難兩者都顧全。

他表示，所以希望中共應該共取謀取大家的國家利益，不是以一時情緒的國家利益凌駕群體利益。

他還認為，台海周邊美中台軍事行動，當「惡性螺旋」持續上升，和平機會之窗就會越來越小，現在台海情勢，這幾天正在台灣東部的中共遼寧艦所謂正常活動，美軍相對採取監控及美軍與各國在南海大型軍演，整個台海周邊，相當一次大戰前爆發的巴爾幹。

他說，中共雖然宣稱遼寧艦等在台海中邊是屬於年度正常演訓，但是中共對台操作向來以正常掩護不正常，以合法掩護非法，例如正常演訓，遼寧艦雖然不是以訓練為主的航母，但伴隨遼寧艦等幾艘萬噸驅逐艦到護衛艦，目前都是海軍水面主力戰艦，制空制海現代化作戰能力不容小覷，對台東部軍事有相當威脅性。

他說，這就是用所謂正常軍事演練掩護對台不正常的軍事威脅，要讓惡性螺旋消除，美中台應採取善意做為。

他認為，國軍動作是採取必要反制行為，完全是防衛性舉動，美軍近年也增加台周邊海空活動，是要維持台海空秩序穩定，美中台在台海周邊就軍事來看，起源點在共軍不斷採取挑釁。

他說，若解放軍能停止在台海周邊採取高強度侵擾，國軍就不需要採取反制，兩軍就不會空軍相互叫陣、監控，更不用提地面防空部隊要採取相應反制措施，而美軍也會降低在台海的頻率。

他表示，胡錦濤時代有一部「大國崛起」，影片最後強調中國即將崛起，且必用文明姿態崛起於世界與西方霸權式崛起不一樣，

他說，但是近年來中國對台是用野蠻手段崛起，伴隨大陸國家領導人習近平說出的「中國夢」、「強國夢」及強軍夢，台灣卻感受到中共的軍事壓迫及威脅，這絕非中國自詡的以文明姿態崛起；霸權崛起終究會激起各國反抗，中共當局真要追求大國崛起，實現中國夢，不要再用野蠻軍事手段，這樣崛起是中共灌輸人民加以唾棄的霸權崛起。

他強調，中國不斷要求美國不要干預中國內政，但1949年，中國從未對台灣實施管轄權，從未管制台灣，一再強調內政，這是違背歷史也是違背國際政治現實，台灣從來不是麻煩製造者，台灣絕非單純中國內政，台灣對美而言是東亞秩序穩定的支撐，所以美當然不會坐視中國威脅台灣，美對台灣互動隨著中國對台不侵擾不斷升高，中國越堅持國家尊嚴，對台海而言，衝突越提高。

(中時 )