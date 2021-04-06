桃園市長鄭文燦6日上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪，提到台鐵太魯閣號408車次出軌意外，他提到台鐵有在改革，但還是不夠，強調民進黨執政價值，是一定要徹底改革百年老店的台鐵，至於蘇貞昌是否下台是政治攻防，不是每一件事情都要無限上綱。

鄭文燦談到上周的台鐵太魯閣號出軌意外時表示，大家都認為鐵路是最安全的，乘客多是學生、上班族、一般弱勢的家庭，不太可能搭飛機、且航班也有限，開車也不是那麼方便，所以花東地區的居民真的需要安全、有效率的火車來服務。

鄭文燦也認為這次受傷、罹難很多都是站票的民眾，直言太魯閣號、普悠瑪號很晃，以前也不能賣站票，強調交通部長林佳龍在鐵路改革，就有提出高鐵加快鐵環島鐵路政策，未來改革的重點，花東應該雙鐵化、電氣化及增加車廂。

但鄭文燦的「台鐵乘客弱勢說」引發廣播節目主持人周玉蔻批評，直言對於花東民眾而言，交通永遠是弱勢，跟收入無關，斥數十年來的政黨都該覺得慚愧，雙方數度高分貝回應，唇槍舌戰互不相讓。

面對周玉蔻追問國民黨主席江啟臣認為蘇貞昌要負責，鄭文燦說，內閣對所有重大交通意外都要負擔最後的責任，但不是每一件事情都要無限上綱到閣揆下台，像是台鐵出軌、藻礁公投，不是每件事都跟院長下台畫等號。

鄭文燦強調，台鐵的改革是現在進行式，這幾年增購了很多新的車廂，也推動立體化跟車站的改革，但還不夠，他多次點出台鐵的收入最高曾到93％都在付薪水跟退休金，台鐵百年老店必須要徹底革新，在財務體質、內部管理、人員聘任上都要改革。

鄭文燦說，高鐵寫下效率跟安全的典範，沒有理由台鐵不能改革，國外有很多例子，包括日本國鐵的分段民營化、英國的鐵道改革，有成功的一面也有一些缺點，如何讓台鐵可以提高效率跟安全，仍然是重要課題。

鄭文燦強調，台鐵是國家非常重要的交通運輸工具，大家都希望台鐵的信任度不能流失，包括花東地區非常依賴台鐵，沒有理由不把台鐵改革好、不把台鐵管理好，待救災跟復原告一個段落，台鐵的改革勢在必行。

被問及是否要當蔡政府的「救火隊」，鄭文燦說，目前唯一的事情就是台鐵的救災跟復原，這個時間點去無限上綱或是泛政治化都沒有必要。

(中時 )