大陸女星馬雅舒和吳奇隆曾有過短暫的3年婚姻，2009年離婚隔年，就再嫁澳籍富商男友James，兩人婚後育有一對兒女，2017年曾帶著一家人上育兒節目《媽媽是超人2》，不過近年來轉低調的她，鮮少更新微博，近日有網友曝光她的近況，44歲仍保養得宜，令人驚豔。

有網友曝光馬雅舒拍攝花絮，可以看到本就五官立體的她，仍保養得宜，其實她上個月出席活動時，狀態一樣很好，身材也沒有走鐘，完全不像44歲還是2個孩子的媽

馬雅舒44歲仍保養得宜。(圖／翻攝自微博)

馬雅舒一對兒女已長大不少。(圖／翻攝自馬雅舒後援會微博)

而她的後援會也曝光一對混血兒女的近況，長大不少的他們，五官精緻立體，將來應該是帥哥美女無誤。其實馬雅舒和外籍尪James結婚11年，感情依舊幸福，James更曾透露在機場和馬雅舒相遇，就對她一見鍾情，並主動追求。

其實，馬雅舒離婚後就常引來罵名，2013年吳奇隆認愛劉詩詩後，她和吳奇隆的過往又被拿出來討論，更有媒體稱兩人離婚條件是女方可拿到百萬贍養費和豪宅，引來馬雅舒發聲明駁斥：「離婚我沒多占他一分錢的便宜」，「媒體宣稱的100萬人民幣和6棟千萬豪宅給前妻做贍養費純屬子虛烏有」。

另外，James和前妻所生的女兒曾問她「為什麼離開妳前夫？」馬雅舒苦笑透露和前夫就是失去感覺，「我不想再為他做任何事，他對我也是如此」，首度鬆口離婚主因。

(中時新聞網)