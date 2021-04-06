太魯閣發生出軌意外，死傷慘重，肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥，成為眾矢之的。立委高虹安日前在臉書指出，這起事故背後實在有太多被忽略的結構性沉痾與原本可避免的問題。今（6）日她在廣播節目中再談及此事，點名6個相關單位，可能都有連帶責任。媒體人羅友志則嘆，老天爺懲罰李義祥一個人就好了，為什麼要連帶懲罰那麼多人？

羅友志今在廣播節目中直言，李義祥素行不良，現在做的事情本來就是他常常在做的，圍堰設備可以P圖，故障的工程車還給員工開，導致員工跌落山谷喪命。面對這樣的人，羅友志不禁想問老天爺，「你懲罰他一個人就好了，為什麼要連帶懲罰那麼多其他的人」。

台鐵太魯閣號第408次列車事故，造成50人罹難。(本報資料照)

高虹安表示，如果看到廠商的不良紀律，會去想到底目前承包商、工程商的評鑑稽核制度是否失靈，例如工程委員會或評鑑委員遴選可能都要重新檢視；而評鑑供應商時，到底用哪些參數來決定是否能承包，尤其重大工安相關的工程，因此要求交通部要回頭檢視，目前現在哪些案子、有哪些不良紀錄的廠商承包。

對於網友反應，表示這樣的情況很難改變，高虹安說，鐵路局標案金額很少，會願意承包的可能不是有專案管理或正派經營的大企業，都是中小型的，勞工安全或安全衛生的相關經費比例也偏少；且標金壓低後了，後面就會想辦法便宜行事。

立委高虹安今（6）日在廣播節目中，談及太魯閣意外，指出承包商等工程問題，呼籲台鐵盡速改革。（圖／摘自羅友志嗆新聞YouTube）

接著羅友志提到「借牌」陋習，即便甲級的東新營造可以接這個案子，但可能嫌案子小、沒意思，但乙級的義程營造想做，東新就來標案，假設標到100萬，就先抽20%，所以義程只剩80萬去做工程，利潤已經夠少了，所以他必須把裡面一些東西，「覺得反正沒做也不會死的、把他省下來，小畫家一P，可以省下12萬」。

高虹安指出，整個過程除了責備義祥工業社或義程營造以外，東新營造可能也要負責任，還有設計監造單位「聯合大地」、負責專案管理的「中棪工程」，再來是上面的鐵路局，高質疑，「難道都沒你的事嗎？」發包出去後，其實是需要定期巡查，如果沒做，那對兩年來的狀況就是一無所知。

高虹安強調，李義祥做的這些事情當然我們可以罵他，但上面這些單位，完全沒有人發現這一年多來這些違法的事，李義祥兼任工地主任也沒有發現，一看就可以發現這是陳年的窠臼。

(中時新聞網)