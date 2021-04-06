有些人雖然天生有著聰明的高智商頭腦，卻沒有相對處理情緒的能力，因為情商與個人氣質息息相關。搜狐網命理專欄點名，生肖蛇、雞以及虎的人最喜歡無理取鬧，不僅個性敏感多疑，更是脾氣差，動不動就發火。

▍1. 生肖蛇

屬蛇的人看似冷漠無情，但他們其實很聰明，在工作上，別人無法解決的難題他都能化解，把憑藉聰明的頭腦發揮得淋漓盡致，光是這一點就讓身邊的人十分欽佩。但在感情當中，屬蛇的人一向很強勢，喜歡掌控別人，如果愛人不受他的掌控，他就會變得很敏感多疑，懷疑對方不愛自己，更會開始咄咄逼人，變得無理取鬧。

▍2. 生肖雞

屬雞的人聰明伶俐，交際能力也很強，但是在感情當中，屬雞人脾氣暴躁，他很難控制自己的情緒，容易被小事情刺激，內心的怒火更會一路飆升，完全控制不了，很容易在衝動下做錯事，不僅常常無理取鬧、愛吵架，更會動不動就質疑愛人的真心，懷疑對方對自己不忠心。

▍3. 生肖虎

與屬虎的人相處過就知道，他們的脾氣非常暴躁，只要有人觸犯了他，或者讓他失去面子，他就會抑制不了內心的怒火，好像全世界的人都虧欠他一樣。而屬虎人一生氣發火，就會把自己的情緒施加在別人身上，做任何事情都不滿意，很容易對身邊的人發火，無理取鬧的態度總讓旁人受不了。

(中時新聞網)