櫃買中心6日表示，乂迪生科技（7452）在6日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，乂迪生科技成立於2008年3月間，董事長兼總經理為廖本昌，主要經營業務是線上授課之勞務收入，送件時資本額為1億5,374萬元。

乂迪生科技2019年營收1億9,584萬元，稅前盈餘780萬元，稅後盈餘660萬元，每股盈餘0.50元。2020年營收2億1,950萬元，2020年上半年財報稅後盈餘1,385萬元，每股盈餘1.0元。

(工商 )