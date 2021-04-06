乂迪生6日申請登錄興櫃股票 12:202021/04/06 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心6日表示，乂迪生科技（7452）在6日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，乂迪生科技成立於2008年3月間，董事長兼總經理為廖本昌，主要經營業務是線上授課之勞務收入，送件時資本額為1億5,374萬元。 乂迪生科技2019年營收1億9,584萬元，稅前盈餘780萬元，稅後盈餘660萬元，每股盈餘0.50元。2020年營收2億1,950萬元，2020年上半年財報稅後盈餘1,385萬元，每股盈餘1.0元。 《證交所》上市公司 2020年營收獲利雙創高 桂盟早盤股價創波段新高 (工商 ) #乂迪生科技 #櫃買中心 #營收 #稅後盈餘 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趁股價高檔 GameStop倒貨10億美元股票 04:102021/04/06 全球財經 台積電完成填息 台股早盤大漲近200點 09:252021/04/06 財經 《興櫃股》台積電小金雞 采鈺登興櫃股王 11:262021/04/06 財經 利奇續鎖住漲停 衝上24.45元 10:302021/04/06 財經 《光電股》億光Q1不看淡 今年營運續向上 12:002021/04/06 財經 上市櫃狂賺2.46兆破紀錄 謝金河估驚人股息數字 09:442021/04/06 財經 《櫃買市場》上櫃去年獲利靚 鈊象奪EPS王 08:042021/04/06 財經 《紡纖股》東華停產亞克力棉 營收股價雙趴 09:272021/04/06 財經 《興櫃股》帝圖迎春拍賣再創高峰 10:182021/04/06 財經 《盤中解析》台積填息圓滿 16804攻頂秀 10:352021/04/06 財經 《美股掃瞄》經濟數據強勁＋債息平穩 道瓊、標普500再創新高 09:102021/04/06 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》友達群創打入特斯拉供應鏈 車載面板市占排名攀升 - 財經 何家退出永豐餘 謝金河揭全面退守玄機 - 財經 LG手機遭市場淘汰 日媒曝無法翻身2大關鍵 - 財經 台積電旗下采鈺科技6日以每股240元掛牌興櫃 - 財經 - 工商 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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