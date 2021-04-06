台電公司昨晚重啟台中火力發電廠3號燃煤機組，針對台中市府嚴正抗議，批違法燃煤發電，將重罰、絕不寬貸。台電公司回擊表示，此舉是合法合理調度，3號機組不但已機點火，還預計在7日併聯發電，因4月用電量仍將攀升，且因近期水情不佳，影響水力發電，為確保4月份備轉容量率維持在10％以上，依法安排3號機點火併聯發電。

台電表示，目前進入4月份的非空污季節，同時3號機原本就是可合法使用的機組，已經完成環保改善。台中電廠在3號機併聯發電後，全廠運轉機組數僅8部，仍低於非空污季承諾最多運轉機組數9部，且3號機上線也可增加調度彈性，更有利於兼顧環保及穩定供電。

針對市府指稱已「廢止」台中電廠3號機許可證一事。台電強調，此主張已被最高行政法院駁回，3號機加入供電行列完全合法。台電進一步說明，台中電廠3號機在2019年底雖曾遭台中市政府廢止許可證，但環保署去年2月已撤銷市府裁罰，依據空污法30條第3項規定，3號機許可證已回到申請展延的狀態，可依據原條件操作，於法有據。

台電指出，台中電廠自2017年起推動機組環保改善工程，全面升級相關空污防制設備，其中1至4號機組環保改善工程已於去年初完工，目前機組排放均符合台中市現行加嚴標準。因此，3號機是屬於排放達標的合格機組，可以承擔起兼顧空品改善與穩定供電的責任。

在用電部分，台電指出，今年1至3月用電量較去年同期成長17億度，增幅達3.3％。再加上3月底以來負載攀升，尤其在3月29日至31日連續3天尖峰負載打破歷年3月用電紀錄。

在供電方面，台電表示，水力發電受水情不佳影響，去年水力發購電量30億度，低於2019年的55億度；今年1至2月全國水力發購電量低於4億度，亦少於去年同期。其中，台電公司位於台中市境內的水力發電機組，包括大甲溪電廠德基、青山、谷關、天輪、馬鞍等機組，今年1至2月發電量不足1億度，較去年同期1.5億度大減近4成。

台電公司強調，大甲溪電廠各機組6日起幾乎均因缺水而停擺，再加上中火1號機2日起檢修、核三廠1號機7日起將大修，大潭電廠第6-1氣渦輪機預計在11日大修，因此調度3號機，是為兼顧穩定供電，確保備轉容量率維持在10％以上的合理調度。

(中時 )