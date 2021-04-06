第6節車廂已被拖出，暫時放置在清水隧道口。（王志偉攝）

台鐵太魯閣號意外發生事故第5天，第6節車廂已被拖出，暫時放置在隧道口外，花蓮運務段段長吳金添表示，對於仍卡在隧道內、撞擊最嚴重的的第7、8節車廂，將採切割支解方式處理，初步勘視今天應能順利拖出第7節車廂。接下來需要兩周時間隧道結構確認是否受損，最快克能要4月20日才能通車，在結構無虞下才能通車。

台鐵太魯閣意外釀50死慘劇，卡在地6節車廂、最後一位脫困罹難者莊建致的家屬，上午到事故現場進行招魂，家屬悲慟連聲哭喊要罹難者跟隨回家，而另一位罹難者葉冠霆家屬也到場，聲聲呼喊「回家了」，場面哀戚。

最後一位脫困罹難者莊建致的家屬到事故現場進行招魂，家屬悲慟連聲哭喊要罹難者跟隨回家，而另一位罹難者葉冠霆家屬也到場，聲聲呼喊「回家了」，場面哀戚。（王志偉攝）

最後一位脫困罹難者莊建致的家屬到事故現場進行招魂，家屬悲慟連聲哭喊要罹難者跟隨回家，而另一位罹難者葉冠霆家屬也到場，聲聲呼喊「回家了」，場面哀戚。（王志偉攝）

花蓮運務段段長吳金添今受訪表示，第6節車廂已於今凌晨已移出隧道口，凌晨1時30分吊掛暫時放隧道口旁，並漏夜加緊派工程班人員進場清除破損pc軌部分，也針對原隧道內第6車廂底以及第7車廂底沒有鋼軌部分進行鋪設。因第8節車廂車體支離破碎，昨先支解部分損毀車體，今會評估是否可以用拖拉方式，第8節車廂離隧道口北端大約僅100多公尺。

(中時 )