全台水情持續嚴峻，台中、苗栗及北彰化地區今天水情轉為「紅燈」，並啟動「供5停2」分區供水措施。市議員邱素貞6日表示，實施分區供水的第一天，卻有部分臨時供水站儲水桶，出現輕微漏水情形；經通知自來水公司派人檢修，幸未釀成水資源的浪費。

邱素貞指出，台中市6日起實施「供5停2」限水措施，由於各里、鄰長全面加強宣導，提醒民眾儲存好備用水，自來水公司提供數百處免費臨時供水站，包跨東、南區各取水點，都未見取水排隊人潮，只有極少數零星民眾攜帶手提水桶取水。

邱素貞表示，南區國光里長陳雅惠反映，設置在國光里正義街與仁和路口供水點，供水編號：甲-41-07-08，以及長春里供水編號：甲-41-07-02、和平里供水編號：甲-41-06-09、城隍里供水編號：甲-41-07-03等供水站儲水桶，都出現輕微漏水情形；經通報區公所與自來水公司派員檢修，目前已改善未漏水。

台水公司強調，「台水臨時供水站App」已上線，在苗栗地區設置65處、台中地區設置347處、北彰化地區設置45處臨時供水站，並派水車機動隨時補水，民眾可下載App前往取水；如發現有供水站儲水桶有漏水情形，請與台水公司連絡，將立馬派員進行檢修。

(中時 )