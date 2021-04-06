【LIVE直播】民眾黨團召開「台鐵不改 安全何在？交通部請具體承諾改革期程」記者會

台鐵太魯閣號日前發生重大事故，釀成50死亡、百餘受傷，事後傳出台鐵內部第一時間擬把責任推給承包商。對此，民眾黨團總召邱臣遠今提出台鐵5項離譜缺失，包括發包後無人專案管制、假日不能施工卻放任人車出入、面對鐵軌側未設護欄、施工防災及交通維持計畫沒有委外審查、義祥工程社負責人李義祥非法兼任工地主任，顯見台鐵螺絲鬆滿地，要求交通部盡速提出台鐵改革具體方案及時程。

邱臣遠指出，蔡政府上任以來，已發生14起重大鐵路事故，其中，3年前發生普悠瑪是故實，蔡英文總統就宣示「台鐵改革沒有上限」，並要求「在總體檢和改善工程落實前，要立即強化普悠瑪號的安全營運作為，該增加的人力、該強化的防錯機制、該補強的硬體，一項也不能少」，如今看來卻是沒有一項到位。

民眾黨立委賴香伶哽咽痛批，台鐵鐵路沿線施工安全作業標準提到，事故責任如發生危及鐵路行車，概由施工承商負全責，全賴給承包單位，台鐵及勞檢到底有沒有到現場勘查過，為什麼會沒有護欄，一黨獨大的民進黨到現在還在玩政治遊戲，完全無法接受。

民眾黨團副總召高虹安也炮轟台鐵，在包商供應鏈管理有非常大問題，不良紀錄多的廠商還可以承攬台鐵標案，要求台鐵全面檢視政制執行的專案，務必盤點徹查。同時，與此次意外類似的邊坡有15處，其中有9處還在施工，要求盤點並落實相關工程安全防護。

邱臣遠提出3項訴求，包括全新檢視施工安全管理作業，並全面暫停施工，清查台鐵沿線工程，防護作為達到標準前不准復工；同時，交通部應於2年內比照高鐵設置防護網及預警系統；此外，制定並落實台鐵安全管理系統。

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(中時 )