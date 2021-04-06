桃園市長鄭文燦6日上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪，提到藻礁保護議題，2度提高音量重申：「藻礁是我在保護，不是環保團體！」強調市府和居民把藻礁保護很好，不管公投結果，未來會把大潭段提列適當保護等級。

鄭文燦說，全台灣只有桃園畫設藻礁保育區，上任後2015年依照《濕地法》畫設的「許厝港國家級濕地」面積961公頃、海岸10.5公里，依照《文資法》畫設「草漯沙丘地質公園」面積284公頃，連同依照《野保法》畫設的「觀新藻礁保護區」面積315公頃，藻礁海岸4.3公里，扣除砂埋及牡蠣礁的海岸，桃園市27公里藻礁海岸已經有86.7％納入保護

鄭文燦說，藻礁保育有專人在清除垃圾和保育，他也直言，地方擔憂「近海卻不得親海」，不願以「自然地景」跟「自然保留區」規範，強調居民跟市府都有共識，也把藻礁保護的很好，數度強調藻礁是他們在保護，不是環保團體。

鄭文燦強調，市府積極落實「觀新藻礁保護」的原則，在2015年到2020年6年之間，觀新藻礁生態系逐漸豐富，復育有成，市府執行「藻礁汙染源管制計畫」及海岸垃圾清理計畫，6年開罰工業汙染源1400件，罰款超過3億2700萬，勒令停工95次，移送司法單位16件，推動藻礁專案，讓海岸生態系得到保護傘。

鄭文燦說，環團爭議外海有藻礁，但學者認為海下3公尺陽光照不到、無法光合作用，他認為應該交給專家專業判斷，強調不管公投有沒有過，未來大潭段將提列適當保護等級如野保區或地質公園，白玉藻礁也會編預算調查，讓藻礁共存。

(中時 )