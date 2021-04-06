孫可芳、陳妤、龍語申、劉冠廷回歸《植劇場2》訓練。(拙八郎提供)

《植劇場2》今年將陸續開拍，去年底前開設表演課程為第二季計畫做準備，演員群包含劉冠廷、陳妤、嚴正嵐、孫可芳、徐鈞浩、葉星辰、林意箴等植劇場演員也「回娘家」充電上課，6日公佈這回籌備計畫中課程訓練完整版影片「回到初衷，再出發」，影片中可看見演員們5年後回歸皆有別以往的姿態與自信；再相聚回到初心地，一路表現獲肯定的劉冠廷，坦言直到現在還是會為了表演覺得焦慮，「擔心演不好，或是覺得迷失」；徐鈞浩則最想對自己說：「你的堅持會有所回報的，你現在都還沒有後悔。」

不同於第一季以表演課程為主，《植劇場2》這次替演員規劃有更完整的配套，除了表演課外，還有醫療、理財、造型、音樂、武術等一共20堂課。劉冠廷上完理財課後表示，平常真的不太理財，曾經試過記帳，但兩三個月就放棄，「當然也會想說在台北買房子，但那太遙遠了，還是好好過生活就好」。

江宜蓉(前排左起)、張耀仁、陳妤、劉心宇、楊傑宇、葉辰莛以及劉冠廷(後排左起)、龍語申、音樂課老師李欣芸、孫可芳、徐鈞浩、范宸菲、林子熙回《植劇場2》上課，留下開心合照。(拙八郎提供)

徐鈞浩回《植劇場2》上課勤練身段。(拙八郎提供)

目前已雙金(金馬、金鐘)在手的劉冠廷對於表演路也會憂心「我就想說焦慮從哪裡來，可能是害怕自己演不好，害怕自己失敗，但又想把它做好」。像是他準備新角色時、快開拍的時候，常覺得壓力大。劉冠廷認為，對他來說從來就沒有簡單的角色，當他接下角色後，隨時都戰戰兢兢，「只要我有花時間朝進度前進的話，就會覺得踏實一點，如果說劇本都還沒看、角色沒準備，我卻在耍廢那就不行」。

但時時刻刻繃緊神經，難免帶來壓力，一開始做表演的純粹樂趣也就跟著慢慢消失，這次他回到《植劇場2》跟昔日的好夥伴們一起上課，對他來說就如同喚回初心，「上課就回到很基本的東西，會在練習當中再次喚醒以前的回憶」。葉星辰也說，這次回歸像是進修充電，特別是王小棣的表演課彷彿像是集體療癒，「那堂課大家都在哭，去學習怎麼面對恐懼跟害怕」。

林子熙(左起)、葉星辰、嚴正嵐、江常輝回《植劇場2》受訓。(拙八郎提供)

林意箴回《植劇場2》訓練，專心練習防身術。(拙八郎提供)

林意箴則形容上醫學課時，「真的快要吐了，老師給我們看了很多斷手、骨頭岔出來啊、皮開肉綻的照片，老師都說沒有什麼，可是我再看一眼就想吐了」，不過她認為上醫學課是真的很有用，會知道碰到事情時不要慌張，把傷害降到最低。而現在的她若沒有演出工作，也會去打工，「我媽、我外婆都會問我有沒有錢，叫我沒講要跟他們說，不要跟別人借錢」，她覺得自己做這一行對家人是滿任性的，有時跟媽媽說，「妳看我三十歲了還這麼沒用無法照顧家裡，我媽就會說，妳講什麼，我又不用妳照顧，然後找一些名義像是生日，給我紅包」。雖有感嘆，但她仍想繼續追尋演員夢。

徐鈞浩則回想最初也曾恐慌不知機會在哪，那時低潮時還和同期的顏毓麟共租房間：「當時房租一個人只要2500，一米八見方的小房間，伸出半個手臂就會碰到對方，我的頭頂就是牆壁、我的腳就抵到衣櫥，開衣櫥得把床墊掀起來」，他形容當時租屋處像鬼屋，但《植劇場》也相對給他歸屬和安全感。到現在有重大決定時都會想：「做這決定後面對小棣老師能夠抬頭挺胸嗎？只要能對他抬頭挺胸報告這件事情，我就能安心去做」。

江宜蓉就對醫療課、武術課直呼印象深刻，她表示醫療課教平時的飲食營養補充外，也教如何急救處理，「課堂上老師有教我們如果手指頭斷掉要怎麼保存，武術課就是教我們怎麼保護自己，跌倒要怎麼卸力」。

這次回歸受訓的演員包含劉冠廷、陳妤、孫可芳、徐鈞浩、葉星辰、張耀仁、嚴正嵐、江宜蓉、龍語申、江常輝、林意箴、林子熙、劉黛瑩、吳岳擎、朱盛平、范宸菲、陳歆妍、楊傑宇、葉辰莛、管翊君、劉心宇等。導演王小棣在課程期間盡量一旁看著，「雖然目前有些演員沒有好好發揮的機會，但我有信心，相信他們再繼續演，都會變成更好的演員。」王小棣形容第二次上課就是讓他們「再出發的裝備比較好」，「這些演員等於自己牽手帶的年輕人，會覺得我們有責任陪他們再走一段」。她也請課程老師們嚴格一點，「因為這一批小孩這回上課完，此去就千里路了」。

《植劇場2》也將於今年陸續開拍，同時新一代培訓的新演員也將於近期公布，將共同激盪出什麼樣的火花，備受關注。

(中時 )