多數計程車運將常因久坐導致腰椎異常、脂肪肝等疾病，新北市交通局推動計程車駕駛免費健康檢查，提供市價8000元的免費健檢服務，包含尿液檢查、子宮頸抹片、口腔癌等18項檢查，自4月12至10月31日受理報名，只要設籍新北市且領有有效職業駕照、執業登記證的計程車駕駛人皆可報名，共1600個名額。

新北市交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市計程車運將約有2萬多人，運將長期處於車內狹小空間、需具高度專注力，壓力大且工時長，加上三餐不定、缺乏運動，依往年健檢結果，以腹部超音波、腰脊椎X光及體脂肪等3項異常比例最多。

林詩欽表示，交通局2009年起推動計程車運降免費健檢補助，今年委託新北市立聯合醫院、永和耕莘醫院、新泰綜合醫院等3家醫院辦理健檢，將提供18項健檢項目、市值高達8000元的服務，共1600個名額，運將眷屬也可繼續享有同等2900元檢查優惠價。

除了一般健檢項目外，新北市立聯合醫院額外提供心血管疾病風險指數總膽固醇和高密度膽固醇比值(TC／HDLratio)、胰臟澱粉檢驗Amylase、一氧化碳及檢測CO；永和耕莘醫院額外提供腎絲球過濾率、心血管疾病風險指數、超音波骨質密度檢查(腳跟)。

交通局表示，凡設籍新北市、領有職業駕照及有效計程車駕駛人執業登記證的計程車駕駛，4月12日起即可向上述3家醫院或新北市計程車公會、計程車司機服務中心報名；為審核資格及安排檢查事宜，報名至少14天後再由醫院依預約狀況與運將確認預約健檢日期，並於檢查後3週內完成健檢報告，且提供一次免費回診諮詢服務（免收掛號費）。

交通局也提醒，計程車運將免費健檢因名額有限，近年來很快就報名額滿，為確保公平性，除請勿重複報名外，也請依照預約時間到醫院受檢。

(中時 )