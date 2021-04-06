迫於市場競爭激烈與手機事業連年虧損，南韓LG電子周一宣布退出手機市場，誰是受益者已經成為產業與市場關注焦點。

LG電子周一宣布，由於銷售長期低迷、產業競爭激烈，公司在進行業務結構改革後決定全面退出行動通訊市場，未來不再生產與銷售手機，並將把資源集中於利潤較高的家電與電視業務。

LG電子曾是全球第三大手機製造商，但由於在蘋果、三星主導的高階市場始終屈於劣勢，在中低階市場又贏不過中國手機公司，自2015年第2季以來，LG電子旗下手機事業就一直處於虧損，直至去年第四季為止，該部門已連續虧損23個季度，累計營業虧損達到5兆韓元。

雖然LG電子僅剩下的手機市占版圖不大，但其退場仍將為同業帶來一些助益。分析師表示，在較賺錢的北美市場，LG退出給三星創造的機會要多過其他競爭對手。

根據研究公司Gartner和Counterpoint所做的調查，LG目前在美國的手機市占率約為10%。

Gartner分析師Tuong Nguyen表示，蘋果向來主攻美國高階市場，因此可能只會承接一小部分的LG市占。三星比較可能繼承LG大部分的美國市占，因為兩家公司鎖定的市場類似。

以全球市場來看，去年LG電子的手機市占率已經從15%大幅縮水至2%。根據Counterpoint提供的數據，LG電子去年出貨量僅剩2,300萬支，連三星全年出貨量（2.56億支）的零頭都不到。

Counterpoint分析師Tarun Pathak表示，由於其旗艦機的市場反應冷淡，LG電子主要還是鎖定中階市場，因此該公司的退出，大部分還是中國與中階品牌受益較多。

分析師表示，在美國等LG電子的關鍵市場，主要受益者為三星、摩托羅拉與HMD，在拉丁美洲以小米與摩托羅拉受惠較多，而在南韓的最大受惠者則是三星電子。

(時報資訊)