50歲男星吳奇隆與氣質女星劉詩詩在2015年結婚，小倆口在前年生下兒子「步步」，幸福組成一家三口，而吳奇隆自從升格當爸爸後，他就屢被傳幸福肥，身材備受矚目的吳奇隆，近日則難得曬出近照，這回他已明顯甩肉成功，臉蛋瘦成瓜子臉。

吳奇隆近年的身形屢成話題，他自從升格當新手爸爸後，身形就猶如灌風般發福，吳奇隆還被虧是「幸福肥」，但仍不影響他的高人氣，不過吳奇隆近期則是鏟肉有成，在他近日曬出的近照中，只見吳奇隆專心整理包包，雖然他低頭沒看鏡頭，不過吳奇隆身形明顯瘦了不少、臉蛋瘦成瓜子臉，50歲吳奇隆整體狀態輕盈有型。

吳奇隆瘦了不少。（圖／取材自吳奇隆微博）

瘦身有成的吳奇隆看起來回春許多，網友也紛紛驚呼：「這樣子一看，帥哥還瘦了不少」、「怎麼瘦成這樣了」、「老大，你是如何做到壯瘦自如？」、「老大瘦了嗎」，同時，吳奇隆也在微博大方曬自拍，戴口罩的他雖然遮住一張帥臉，吳奇隆還親民回應自嘲，自拍技術有進步，同時，吳奇隆也加入陸綜《追星星的人》，與竇驍、宋軼和何昶希等人露營。

其實吳奇隆在前年迎接49歲生日時，還有網友留言狠虧吳奇隆是「吳胖胖」，對此，吳奇隆不但沒動怒，反而大器回應「胖胖...」，還有人敲碗要自拍照，吳奇隆則回復「嫌我胖」，互動高EQ又超親民，獲得一片好評。

(中時新聞網)