「珍愛藻礁公投連署」逾70萬份連署日前送交中選會，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政日前也與農委會主委陳吉仲「喝咖啡」，但在歷經2小時閉門會議後雙方難以達到進一步共識，問到是否未來是否要再和潘忠政坐下來討論，陳吉仲表示，尊重潘老師與主要公投連署人，「而且溝通也不是只有我這邊！」

日前潘忠政與陳吉仲在農委為歷經2小時的閉門會議，就非核、減煤、護藻礁、降空污來討論，然而即使上述議題方向一致，但陳吉仲並未鬆口承諾三接遷址，環團對此表達遺憾。

蘇揆日前首次指示經濟部評估三接工程與觀塘工業港外移的方案，表示這是向環團釋出善意，潘忠政日前指出，沒有遷出公投主文範圍根本不算是善意。

陳吉仲今天於「新北市北海岸海漂豬驗出非洲豬瘟」記者會後受訪表示，在2小時的會面中，就是要將各式各樣的方案評估出來並對外說明清楚，當然也不只是三接外移，台北港、林口港等天然氣接收站替代方案在能源轉型的可行性與時程也要完整評估，這些資料都會提供給環團朋友，會完全公開透明。

「如果減煤增氣時程能夠縮短，大部份藻礁都能保護住，這樣的方案就是我們要的，蘇院長請經濟部評估的就是其中一部分，至於潘老師上次建議在大潭辦生態教育，中油也有正面回應，會朝雙方正面的方向來發展。」

問到是否要「再喝一次咖啡」，陳吉仲說，溝通不是只有我這裡，是要和所有團體溝通，府院同仁與很多團體及學術界都是不分假日與工作時間來討論，要不要再次坐下來「喝咖啡」會尊重潘老師與主要公投連署人。」

(中時 )