為扭轉工業區刻板印象，經濟部工業局斥資3.1億在大園工業區設置的「放流管理系統」與「共同管溝」兩項工程，可降低工業發展對周邊環境造成的衝擊及影響，也為日後新設的產業園區起了良好的示範，經濟部長王美花6日上午親臨記者會現場，與桃園市長鄭文燦共同視察工程狀況，會前全體也為太魯閣事件低頭默哀。

大園工業區表示，放流管理系統運用礫間處理工法，將廠商原已符合國家放流水標準的汙水再淨化，降低老街溪環境負荷，也是國內首度將礫間處理運用在事業廢水淨化上，目前平均汙染削減率可達50％以上。共同管溝則是將廠商自設的汙水管線集中在地下3公尺深的空間中，有助於降低管線遭重車輾壓破管的風險，也可減少道路及管線維護的支出及衍生的事故成本。

大園工業區說，微米科技園區位於大園工業區內電鍍專區，面積約8.3公頃，道路及管線等公共設施皆為私人所有，無法統一管理，管線無法妥善修繕及易導致排水滲漏汙染情事。為改善微米科技園區內公共設施，桃園市經發局積極協調在地廠商，並向中央爭取前瞻經費補助，2018年獲補助3304萬元，加上市府配合款2096萬元，總計畫經費5400萬元。

王美花說，大園工業區的工程把所有的汙水共同管溝，然後再用礫間的技術，讓排放出來的水不僅符合國家標準，且排放出來再淨化一次也更乾淨，對桃園老街溪有非常好的效果，老街溪現在生態也變得非常好，而大園工業區這樣的做法應該是工業區的首例，對水質改善、對排放汙水有很好的示範效果，

鄭文燦提到，桃園市有32個工業區，11條主要河川，目前在解決水汙水的管制政策上往前走了一步。大園工業區設置了共同管溝以及礫間帶的淨水系統，讓原本的放流水又能夠到達更高的標準，這是工業區轉型很重要的一步，希望將來工業區都可以做環境的智慧監測，如放流水的再處理、空氣盒子，也包括工業區的綠美化跟循環經濟的推動。

(中時 )