台中今起開始分區限水，台中火力發電廠3號機組又無預警重啟點火，國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書砲轟民進黨欺負台中人到這個程度，「3Q哥（立委陳柏惟）你人在哪裡？」民進黨的「反中」原來是台中。

鄭照新說，缺水，台中先停；髒煤，台中先燒。水深、火熱，是台中鄉親無奈的心聲，更不用講之前民進黨鬼扯核四要遷台中。

鄭照新標注「中台灣之怒」砲轟說，民進黨為何要與台中人為敵？為何要欺負台中人到這個程度？啊3Q哥，你人又在哪裡？民進黨反的中原來是台中。

(中時 )