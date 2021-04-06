新北市三峽、鶯歌因歷史發展緣故，擁有豐富的人文風光，地方創生能量蓬勃。新北市立鶯歌陶瓷博物館與三鶯文史工作者、茶行、陶藝家等合作，規畫「三鶯藝遊行」，設計陶茶之旅、藝染走讀2種不同文化路線，並邀請百年茶行老闆、藍染職人帶領民眾體驗，活動預計5月份登場，明日中午12時限量報名，僅限145位民眾參與。

陶博館表示，三鶯藝遊行將在5月8、9日及15、16日舉行，走讀活動將由深耕在地的導覽者帶民眾走到「巷仔內」，造訪茶行、陶藝家、文化館、工作室及茶藝家，其中有3條陶、茶、染互動體驗的文化行腳路線。陶茶之旅第一條路線將在傳承5代的天芳茶行茶園穿梭，體驗採菁、揉製茶葉，帶回自己烘焙的手製茶品，並參觀陶藝家工作室；另一條路線將帶領民眾到陶博館體驗茶席文化和品茗，並由國際茶席美學設計大賽得獎者徐稼惠指導，完成手作蓋碗。

另外，藝染走讀將由藍染職人劉永豐，帶領民眾做古早藍染，並由三峽文史導覽志工講述清水祖師廟、三峽老街等歷史，再去參觀李梅樹紀念館、庶民美術館等景點。

新北市立鶯歌陶瓷博物館長吳秀慈表示，三鶯地區有豐厚的藝術文化資源，是新北市獨樹一幟的美學熱點，三鶯藝遊行將以體驗、教育為核心，除了盼用文化帶動觀光，也希望帶領民眾認識三鶯特色文化產業，民眾若要體驗，可在4月7日中午12時登入陶博館官方網站報名。

(中時 )