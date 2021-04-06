【太魯閣出軌】台鐵列隊：淳修一路好走 列車停樹林站象徵工作完成

台鐵太魯閣號意外撞上橫躺在軌道上工程車，司機員袁淳修雖盡全力拉手煞車，仍未能阻止憾事，不幸罹難，今早舉行告別式，送往花蓮慈雲山火化，中午12點，家屬帶著袁員骨灰一同搭上8725次專列車，先前往樹林象徵「任務完成」，再開往台中。

駕駛這班8725次柴油自強號專列車長吳長智表示，袁淳修任務尚未完成，因工作從樹林到花蓮，在半路發事故後，目前還沒有做下班動作，後來經過再三研商，就決定用專業方式把他運送回樹林進行「下班」，讓他完成任務，目前預定2個半小時到樹林站，再換另一名司機員行駛到台中，整個運輸行程大約5個小時。

在列車啟動之際，台鐵人員列隊送別，高喊「淳修一路好走」。（圖／記者陳彩玲攝）

在列車啟動之際，台鐵人員列隊送別，高喊「淳修一路好走」。（圖／記者陳彩玲攝）

約莫中午12點，載著袁員骨灰的移靈車駛入鐵路管理局花蓮機務段，袁員同事特地自台北、花蓮各地來到現場，送他一程，一行人列隊致意，一致喊著「淳修，一路好走」，並深深一鞠躬，袁員家屬行經隊伍後，陸續上車，據了解，交通部長林佳龍也隨行至花蓮車站下車，袁員的同事也陪同至樹林站，和他一起下班，此外，列車出發到事故現場時，也會停下，象徵任務完成。

吳長智身為這班專列車的司機員他也很有感觸說道，接到這個任務非常榮幸，能把自己同事送回家裡，他說，這個路段是自己負責的轄區，同樣路線已駕駛數十年，每次都會盡心盡心做完成任務，由於從隧道口至事故點，反應時間不到4秒，才無法阻止事故發生，但很慶幸也很榮幸袁員很盡責，做到緊急停車動作。

(中時新聞網)