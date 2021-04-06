太陽本季在保羅與戴文布克領軍下一飛沖天，今天保羅4抄截，生涯抄截次數2304，成為NBA史上第7位抄截次數達到2300次里程碑的球員，太陽也133比130擊敗火箭，勇奪6連勝、近10戰9勝。

太陽目前35勝14敗，西區暫居第二，落後爵士2.5場勝差，而爵士38勝12敗稱霸全聯盟，太陽的戰績也比東區龍頭籃網(35勝16敗)還要出色。

NBA史上抄截次數優於保羅的前六人分別是史塔克頓、奇德、喬丹大帝、手套裴頓、奇克斯以及皮朋，這六人如今都早已退役，保羅成為現役球員第一人。

帶著9分領先優勢來到第四節的太陽，沒想到火箭卻連追帶趕追平比數，戴文布克開啟進攻模式連拿11分，但歐利尼克反擊連砍8分，最後5秒火箭落後3分，太陽果決的以犯規戰術，不給火箭有在三分線外出手機會，最終以3分之差險勝。

戴文布克36分、6籃板、6助攻，艾頓27分、11籃板，保羅19分、11助攻、5籃板，布瑞吉斯20分，卡麥隆強生12分。

(中時 )