台中電廠3號機5日晚點火，預計7日併聯，台電表示，考量台中電廠3號機已完成環保改善，空污排放符合標準，再加上用電量持續成長，3月底負載屢創高峰，預計4月用電量仍將攀升，因此必須啟用發電。

台電指出，由於近期水情不佳，影響水力發電，且台中電廠1號機已從2日起停機檢修、核三廠1號機明日起將大修，大潭電廠第6-1氣渦輪機預計11日大修，為確保4月份備轉容量率維持在10％以上，因此依法安排3號機點火併聯發電。台電強調，目前雖已進入4月份非空污季節，同時3號機已經環保改善完成，原本就是可合法使用的機組。台中電廠在3號機併聯後，全廠運轉機組數僅8部，仍低於非空污季承諾最多運轉機組數9部。3號機上線也可增加調度彈性，更有利於兼顧環保及穩供。

針對盧市長指稱市府已「廢止」台中電廠3號機許可證，台電提醒市長，中市府的主張已被最高行政法院駁回，3號機加入供電行列完全合法。

台電說，台中電廠3號機前年底雖曾遭台中市政府廢止許可證，但環保署去年2月已撤銷市府裁罰，依據空污法30條第3項規定，3號機許可證已回到申請展延的狀態，可依據原條件操作，於法有據。

台電說明，台中電廠2017年起推動機組環保改善工程，全面升級相關空污防制設備，其中1至4號機環保改善工程已於去年初完工，目前機組排放均符合台中市現行加嚴標準。因此，3號機是排放達標的合格機組，可以承擔起兼顧空品改善與穩定供電的責任。

台電指出，需求方面，受疫情影響，民眾轉趨國內消費，內需經濟成長，連帶讓國內負載呈現成長，今年1至3月用電量較去年同期成長17億度，增幅達3.3%。再加上3月底以來負載攀升，29日至31日更連續3日尖峰負載打破歷年3月用電紀錄。

台電進一步指出，供給方面，水力發電受水情不佳影響，去年水力發購電量30億度，低於前年的55億度；今年1至2月全國水力發購電量低於4億度，亦少於去年同期。其中台電公司位於台中市境內的水力發電機組，包括大甲溪電廠德基、青山、谷關、天輪、馬鞍等機組，今年1至2月發電量不足1億度，較去年同期1.5億度大減近4成。6日大甲溪電廠各機組幾乎均因缺水而停擺。再加上中火1號機2日起檢修、核三廠1號機明日開始大修，大潭電廠第6-1氣渦輪機預計11日大修，因此調度3號機，係為了兼顧穩定供電，確保備轉容量率維持在10%以上的合理調度舉措。

(工商 )