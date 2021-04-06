還沒有入手5G手機的你，是否時常在思考是否要升級的問題呢？此時，你經常出現的地點是否都能順利收到5G訊號，就是一個決定性問題。今年度《中時新聞網》科技頻道將每個月進行一次5大電信的5G網速評比，進一步了解是否隨著時間推進，5G網路服務在網路速度上有明顯的提升。

3月份測試方法：測試地點，選定台北車站外無遮蔽處，使用三星Galaxy S20 Ultra、realme X50 5G以及iPhone 12 Pro三款手機，分別裝上5大電信的5G SIM卡，以Speedtest以及Opensingal兩款測速app進行測速後平均。另外也將分別計算5大電信SIM卡下載大型app的下載時間，來進行評比。因2月進行5G測速時，發現因為遠傳「5G訊號優化」而導致在3次測速時有2次發現網路速度明顯不如遠傳的結果。因此3月份再度選擇台北車站相近位置作為5G測速位置，以進一步了解是否2月份亞太5G下載速度受影響的情況是否有所改善。

iPhone 12 Pro、realme X50 5G、三星Galaxy S20 Ultra是本月5G測速專題使用的5G手機。（黃慧雯攝）

2021年2月份執行5G測速專題的位置。（黃慧雯攝）

做為參考iPhone 12 Pro台灣版本搭載僅支援Sub-6GHz 5G頻段的A14 Bionic晶片，外掛的高通Snapdragon X55數據晶片，高通公布X55的5G網路下載峰值可以達到7.5Gbps（應是整合運用mmWave以及Sub-6GHz頻段的理論下載速度）；三星S20 Ultra台灣版則是搭載高通Snapragon 865處理器，同樣是外掛X55數據晶片。realme X50 5G則是採用整合X52數據晶片（峰值下載速率3.7 Gbps與 1.6 Gbps的上傳速率）的高通Snapdragon 765G晶片。而用於測量下載時間的app為跑跑卡丁車RUSH+，iOS 1.5.8版2.8GB、Android 1.5.8版1.97GB。

iPhone 12 Pro分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年3月份）。（中時新聞網製）

三星Galaxy S20 Ultra分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年3月份）。（中時新聞網製）

realme X50 5G分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年3月份）。（中時新聞網製）

以下便是三款手機在3月份的測試結果。以iPhone 12 Pro為例，以5大電信的平均下載網路速度來對比，中華電信奪下第一，平均下載速度達到446.23Mbps，其次是台灣大哥大（412.4 Mbps）、遠傳電信(344.3 Mbps)、亞太電信(297.95 Mbps)與台灣之星(283.13 Mbps)。上傳速度則同樣是中華電信得到第一名（126.13 Mbps），與前兩個月iPhone 12 Pro 5G測速結果，上傳下載都由遠傳電信摘下第一的結果不同。

以三星Galaxy S20 Ultra測出來的結果，下載速度方面由中華電信奪下第一，取得443 Mbps的成績；以下載速度排名，依序是中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星；上傳速度則是由遠傳電信取得第一，是98.53 Mbps，上傳速度排序則是遠傳電信、中華電信、亞太電信、台灣大哥大、台灣之星。

而若以realme X50 5G的測速結果來看，下載速度方面由遠傳奪下第一，取得381.25 Mbps的成績；以下載速度排名，依序是遠傳電信、亞太電信、中華電信、台灣大哥大、台灣之星；上傳速度則是由中華電信取得第一，是115.5 Mbps，上傳速度排序則是中華電信、遠傳電信、亞太電信、台灣大哥大、台灣之星。

若將手機的因素排除，將3月份測速結果進行整體平均的話，則下載網速最快則是由中華電信奪下，台灣大哥大位居第二，1、2月的測速冠軍遠傳電信則下滑到第三位。而遠傳電信與亞太電信之間的網速接近，吊車尾的仍是台灣之星。以上傳速度來看，中華電信同樣搶下第一，是3月份唯一平均上傳速度衝破100Mbps關卡的業者，其次則依序是遠傳電信、亞太電信、台灣大哥大、台灣之星。

2021年1、2、3月份5大電信平均下載、上傳網速度與排名。（中時新聞網製）

而從大型app下載速度（以「跑跑卡丁車Rush+為例）來看，雖然iOS版軟體更為龐大（目前是3.1G，Android版則是2.23GB），但在5G網速下，仍舊不會花費太長的下載時間，超過2GB的遊戲app都能在2-3分鐘左右下載完成，只有iPhone 12 Pro以台灣之星SIM卡下載時間超過平均許多。

三款手機分別使用5大電信SIM卡下載大型遊戲app所花費的時間（2021年3月份）。（中時新聞網製）

對比2021年1月至3月份的5G測速結果來看，有以下幾點發現。

（1）以5大電信平均網速來說，電信業龍頭中華電信終於在3月份測速結果反敗為勝，超越1、2月5G網速下載冠軍；此外也在上傳速度上超越了遠傳的結果，可謂是3月份贏家。

（2）以上傳、下載速度來說，3月份速度較2月速度下滑的業主，只有遠傳電信。其他四家電信公司，在上傳速度、下載速度都有所提升。

（3）整體來說，5G下載速度方面，除了台灣之星之外，其餘四家電信公司表現都屬前段班；上傳速度方面，因為上傳速度不是很高（最高約有100Mbps左右），前段班跟後段班的結果差距不是非常大。

2021年1、2、3月份5大電信平均下載速度趨勢圖。（中時新聞網製）

2021年1、2、3月份5大電信平均上傳速度趨勢圖。（中時新聞網製）

最後針對2月份發現亞太電信下載、上傳速度均不如遠傳電信的情況，3月份測速仍舊選擇在台北車站。單比較這兩家電信公司在3月份的表現，已經跟1月份比較接近，也就是兩者相距不遠，算是恢復正常。

根據遠傳電信與亞太電信在2020年9月達成5G頻段共頻共網共建（三共），以及2020年11月又進一步在各自取得的700MHz頻段進行共頻共網的協議，雙方共頻共網合作將從5G延伸至4G頻譜。在共頻共網的相關法規上，日前已經獲得NCC通過，仍須等候公平會審查。在此之前，雙方目前採用MVNO（行動虛擬網路電信商）的合作方式，也就是說亞太電信現在 4G 和 5G 都採用遠傳的網路。而待3.5GHz共頻共網的相關法規全數通過之後，雙方將採用MOCN（多營運商核心網）技術，屆時也將是台灣首此時實行MOCN模式，那時遠傳提供亞太使用5G網路（3.5GHz頻段），但4G網路則是亞太則將使用自有網路，與現階段的模式或是體驗不一樣。

(科技)