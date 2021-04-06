天才老爸扛1物回家儲水，網笑歪喊夭壽！看到也想下單了。（圖／翻攝自Dcard）

全台水情嚴峻，苗栗、台中（含北彰化）地區今起實施「供5停2」的限水措施，總計會有106萬戶受影響，不少民眾紛紛搶賺儲水裝備，一名女網友PO影片表示，她提醒家人儲水，結果爸爸竟然買了2個「嬰兒用游泳池」回來，讓她看了嗨爆，引起網友討論，直呼看完也想下單了。

一名女網友昨在Dcard上分享影片表示，因應台中地區今（6日）起自來水「供五停二」，因此特別提醒爸爸買水桶儲水，不料爸爸竟然買了「嬰兒用游泳池」回來，讓原PO看到直接嗨爆，並說爸爸一次就買了2個，原本還想要買歡樂版的游泳池，實在很酷！

貼文引起網友討論，「好佔地方，儲10公升的水，需要1公升的空氣」、「夭壽！想下單了」、「我家鄰居買了2個水塔，老闆則是幫員工1人買1個116公升的水桶」、「我相信沒水應該不是不夠用，是有人很貪心」、「哈哈哈笑爛」、「想知道怎麼蓋蓋子」、「感受到你的崩潰了」。

後來原PO也在留言處解釋，爸爸選擇購買兒童用游泳池，而不是一般的儲水桶是考慮方便她帶回台中租屋處使用。許多網友見狀也認同說，也是啦！儲水桶不用的時候要收到哪裡？游泳池不要用的時候，還可以消氣收起來。

(中時新聞網)