「抓猴」一定要抓姦在床，一旦沒有偷情明確證據，當事人難免掰出各種理由否認。一名人夫牽著小三的手逛賣場，老婆看到後，氣得對小三一狀告上法院，小三卻辯稱，人夫氣喘發作，需要有人攙扶。但法官不信，判決小三應賠償正宮8萬元。

據了解，黃姓女子與洪姓男子結婚20年，黃女去年發現丈夫在外面有小三，還多次在小三家裡過夜，直到去年10月看到2人手牽手親密逛大賣場，終於忍不住，氣得對李姓小三提告求償280萬元。

據「蘋果日報」報導，李女出庭時向法官辯稱，她與洪姓男子是同事，2人沒有發生不倫戀，會與對方牽手，是因為當天2人爬完山後，相約去逛大賣場，逛到一半洪男突然氣喘發作，身體不適需要被攙扶，並非黃女所見的情侶手牽手。

雖然黃女沒有證據證明丈夫與小三有姦情，不過法官不信小三的說法，認為洪男與李女已超越男女間正常友誼，已侵害黃女的配偶權，審結後判決李女應賠償黃女8萬元。黃女雖然告贏，但與洪男這段婚姻已難挽回，2人已於去年11月簽字離婚。

(中時新聞網)