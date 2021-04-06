中火昨天深夜重啟三號機，今日台中市又開始「供五停二」分區供水，面對水深火熱，台中市長盧秀燕在市政會議強調，限水勢必會對市民造成影響，在水源調度上，市府決議將醫療、學校、社福等機構列為最優先供應用水的對象。

對各行各業的經濟也會造成衝擊，雖經極力爭取，但中央仍決定從今日開始對台中、苗栗地區限水，市府將協力配合，也提醒市民節約用水，一同度過難關。

台中市政府今日舉行市政會議，經發局長張峯源專案報告「台中市抗旱整備與應變」，盧秀燕指出，受限水影響，水源無法無止盡供應，在水源調度上，市府決議將醫療、學校、社福等機構列為最優先供應用水的對象。

台中市從六日開始「供五停二」分區供水，全面限水大作戰。（盧金足攝）

此外，中市臨時供水站原為338處，經市府加強巡查用水需求，已請台水新增至347處，感謝民政局、區公所系統，透過巡邏了解民眾需求。她也要求相關單位加強維護用水衛生及環境消毒。

盧秀燕指出，針對設有公廁的公園，自來水公司因應民眾用水需求並未鉛封水源，仍保持暢通，也提供沖水水桶及水瓢供民眾使用，呼籲市民使用後協助清潔，發揮公德心、共同維護環境。

台中市長盧秀燕指出，受限水影響，水源無法無止盡供應，水源調度，市府決議將醫療、學校、社福等機構列為最優先供應用水對象。（盧金足攝）

此外，近期出現有民眾及機關企業買不到蓄水桶，及相關儲水設施、派工資源不足的情形，她指示經發局與經濟部協調，針對工商業需求，透過經濟部工業局協調外縣市資源較充裕的廠商協助生產蓄水設備及調度工人安裝。

張峯源表示，台中市用水量每日約147萬噸，從去年10月起配合抗旱節水相關機制，節水9.4％，降為每日133萬噸，分別由鯉魚潭水庫、德基水庫及台中56口抗旱井提供。

市府配合水利署推動「緊急抗旱水源應變計畫2.0」，強化整備抗旱水井、伏流水、移動式淨水處理設備及緊急海淡機組等抗旱水源。

經發局先前已舉行12次抗旱會議，市府與水公司規劃臨時供水站再增后里4處、南屯2處、龍井2處及烏日1處等計9處，目前共347處供應民生用水。

市府並盤點6處水資源回收中心、65處工地提供澆灌、沖廁、居家清潔等次級用水；另設置6組RO設備，每日提供3000噸產業用水，預計5月中旬完工；10部小型淨水設備，每日可提供150噸民生用水，預計4月底完工。

環保局將持續檢測臨時供水站及水車水質；民政局與社會局協力，透過各區公所加強里鄰通知、協助分區供水期間獨居老人、行動不便者關懷及送水服務。

張峯源強調，針對建國、第二等備有水塔較具規模的市場，停水期間尖峰時段以水塔供水因應，夜市攤商則改用儲水桶、餐具改用免洗碗筷，減少用水需求。

另台水公司提供市區（麗園停車場一、二、廍子公園一、二、博愛公園）等5處載水點給國軍水車專用載水；針對儲水量不足2日的醫療院所、社福機構、學校及團膳業者則加強整備儲水設備，希望透過公私協力共體時艱。

(中時 )