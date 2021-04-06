韓國大廠LG無法承受長期虧損，昨（5日）宣布退出手機市場，消息一出引起不小震撼，日媒分析LG選擇結束手機業務的2大關鍵，其一是無法打造出指標性機款，另一重點則是，大陸平價手機品牌積極搶市占率，無法削價競爭的LG，因此陷入格格不入的困境。

LG電子在官方聲明稿指出，由於產業競爭加劇且連年出現虧損，因此決定將資源集中在發展較好的核心業務上，決定結束手機業務。

根據日本經濟新聞報導，LG退出手機市場有2大重要關鍵，其中之一是LG無法像蘋果、三星打造如「iPhone」、「Galaxy」等招牌機型，無法建立品牌形象同時鞏固高端手機消費者。

另一重點則是，以中端機型為主的LG面臨大陸平價品牌夾殺，無法跟小米、OPPO等企業競爭，LG無法擠身高端市場，又遭平價品牌壟斷市占率，不上不下的狀況讓LG陷入鉅額虧損，最終遭到市場淘汰。

LG從1995年投入手機市場，到2008年為止穩坐市占前三，但隨著蘋果、三星搶占高端手機地位，LG排名開始往下掉，隨後又出現多家大陸品牌問世，中低階手機面臨激烈競爭，LG開始面臨虧損，從2015年第2季到去年第4季，LG手機部門連續23季虧損，累計虧損高達5兆韓元（約1272億新台幣）。

(中時新聞網)