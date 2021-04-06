清明連假台鐵發生嚴重意外，造成至少50人身亡，是台鐵近60年來最嚴重的意外，對此，前立委陳學聖今在臉書指出，台灣人民努力閃過、避過新冠肺炎這個世紀災難，僅有10人不幸罹病身亡，但一場台鐵太魯閣號意外卻就此奪走51條人命（註：最新統計數據，至4/6日中午止應是50人），感嘆僅用「意外」兩字，能夠帶過政府的責任嗎？

陳學聖今(6)日在臉書發文指出，蔡英文政府這些年執政以來，交通意外頻傳，上個月3月16日，蘇花公路遊覽車翻覆，走了六名旅客。再早，2018年10月21日普悠瑪號出軌，造成18人死亡， 215人輕重傷的悲劇。更早，2017年2月13日蝶戀花遊覽車翻覆，死了33名旅客。還有，2016年7月19日高速公路遊覽車火燒車，26人全部罹難。這些全都發生在民進黨執政之後。

陳學聖指出，台灣民眾都想問，台灣挺過嚴重的疫情，我們上下用心，就守護住了，為什麼會任令「疏忽」過失，讓這麼多無辜的生命在指縫中流逝。「相信政府」，不是應該只有一種標準嗎？

陳學聖的貼文引來網友討論，表示「說的好！如是天災大家祈禱！但是可避免的人禍，就很痛心啊」、「政府殺人，那些做官的人那有想到蒼生百姓」、「與庶民同悲」、「依照經驗法則，過幾天政府摸摸頭，再讓與論轉風向，再過個一個月，風平浪靜，大家就又忘了」、「雙標黨正常」。

(中時新聞網)