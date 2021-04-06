凌群(2453)自行研發智慧型服務機器人Ayuda與系統整合輸出辦公室(SIPA)合作，擔任工業局系統整合旗艦隊行銷日本，與日本合作夥伴CIJ共同努力下，在日傳出捷報，Ayuda今年4月正式進駐日本神奈川縣藤澤市政廳為市民提供導覽服務。

凌群指出，Ayuda完全台灣製造，搭載訊連(5203)研發的人臉辨識科技、機器人移動平台、人形偵測、語音辨識、語音交談、視訊及自學地圖尋標導航等功能，以貼近成人身高的160公分高度，更易於互動，使服務對象倍感親切。目前在日本將由藤澤市政廳開始，將陸續進行示範實驗，藉由持續收集民眾對Ayuda與服務內容的意見回饋，逐步再強化其功能。

在日本神奈川縣有12個城鎮被指定為「ROBOT TOWN SAGAMI」，藤澤市是其中之一，致力於普及與實際應用生活輔助機器人，以因應日本正面臨人口減少與社會超高齡化的問題。而Ayuda機器人服務型的特色正可充份展現，自2020年以來，藤澤市政府已針對Ayuda機器人進行多次示範實驗，以驗證替代市政府嚮導服務的可能性。此次，更為響應日本政府的「Super City」思想，快速實現機器人的普及，藤澤市政府決定提前導入Ayuda，CIJ已為Ayuda機器人於日本國內的正式發表積極準備。

(時報資訊)