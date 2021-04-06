受惠鋼市景氣復甦，中鋼(2002)及中龍第一季共出貨344萬噸優於預期；中鋼對下半年鋼市也仍持正面看法，上半年鋼價漲勢確立，第三季仍可望穩漲，鋼鐵股今日續由中鋼集團中鴻(2014)領軍上攻，鋼鐵股多頭續揚。

受惠鋼市熱絡，中鋼累計前2月自結稅前淨利約74.6億元，已超過去年第四季稅前淨利62.6億元。法人推估，中鋼3月產品量價俱揚，獲利可望持續增長，首季獲利上看100億元。

中鋼集團中鴻上半年鋼價可望同步跟漲，上半年獲利可期，中鴻股價續攀新高。

中鴻去年第四季每股淨利攀高至0.54元，挹注全年轉盈，EPS 0.37元且逆轉比前年增長。展望本季鋼價連三漲，法人估單季獲利再優於第一季，估計挑戰每股獲利0.7元；第二季鋼價仍看逐步上漲，單季獲利仍不錯，上半年每股淨利估計挑戰1元之上。

展望第二季，中鋼4月及第二季盤價小幅調漲，預告鋼品價格相對國際行情仍具補漲空間，法人預期5、6月內銷盤價再開高機率高。法人推估，中鋼第二季獲利維持高檔，整體上半年獲利有望挑戰200億元。

另外，隨著中鋼4月盤價續漲，下游的鍍鋅烤漆鋼大廠燁輝(2023)宣布調漲內銷鍍鋅烤漆產品每噸700元，上半年公司也將同步受惠產品量價上漲。

鋼市上半年熱絡可期，鋼鐵股今日由中鋼集團中鴻領軍上攻，新光鋼(2031)、盛餘(2029)、燁輝等同步上漲。此外，包括春源(2010)、聚亨(2022)、春雨(2012)等股亦上漲。

(時報資訊)