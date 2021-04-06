歌手許慧欣2002年出道，推出多首膾炙人口的歌曲，像是《愛情抗體》、《孤單芭蕾》、《七月七日晴》等，清秀容貌和擅長芭蕾舞，讓她出道就被網友封為「雪白歌姬」，不過婚後淡出歌壇多年的她，因為創作歌手許哲珮在臉書曬出兩人合照，再次勾起無數歌迷昔日回憶。

許哲珮今（6日）在臉書曬出和許慧欣自拍合照，難掩激動情緒表示：「eVonne已經定居美國了，這次她回來剛好趕上《小花》的加演，讓她能帶Baby e來看戲，我真的好感動好感動，是那種，我倆四目相對隨時就可以哭出來的程度」，短短幾句話道出兩人的好交情，接著回憶起當年黏在一起的少女時光，不禁直呼：「延續到看著我們的小少女手牽著手，真的就是『美好的時光2.0』啊」。

而從許哲珮曬出的自拍照中，只見許慧欣膚況依舊保持相當好，也不見歲月在臉上留下任何痕跡，接著強調：「我的仙女最美一點都沒變，她才是迪士尼公主本人」，網友眼見兩人多年情誼不變，紛紛留言：「姐妹情是上輩子延續到這輩子做美好的緣分，好好珍惜喔」、「好想念許慧欣，看到你們的2.0也太可愛了吧」、「美好的畫面，公主和公主的相遇」。

歌手許慧欣和身家10億的塑膠小開Dennis在2013年結婚，婚後2年喜迎寶貝女兒「baby e」，女兒出生當天還是夫婦結婚紀念日，格外具有意義，她也是貼出愛女照片，與網友分享育兒經，相當享受升格為人母的喜悅。

(中時新聞網)