美國第一夫人吉兒（Jill Biden）

美國第一夫人吉兒（Jill Biden）身為教育博士，行事向來低調，夫婿拜登上台後，她仍從事教職，保持專業形象。然而，69歲的她上周四卻因為穿了短裙，露出性感黑網襪，意外引爆推特上的激烈論戰。

據《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，吉兒周四晚從加州返回華府時，被照到身穿黑夾克與短裙，足蹬黑短靴，秀出包裹著黑網襪的雙腿。而這立即引起好些批評者的關注，有人痛批這看來既「廉價」，又令人「難堪」，甚至說她「太老」，不適合穿這麼大膽的裝束。

「我認為吉兒•拜登搞混了假期，她一定以為，這是萬聖節。她70歲了吧，無論如何，她穿魚網襪和短靴未免太老了。」

還有人說，「瑪丹娜想要回她廉價的打扮，博士！」還有人酸道，「老天，她看起來像是瑪丹娜的祖母。」還有些保守派推特用戶抓住機會，就開始大讚前第一夫人梅蘭妮亞，說50歲的她有雙美腿，穿起網襪絕對會好看得多。

美國第一夫人吉兒（Jill Biden）穿短裙秀黑網襪引發激烈論戰

不過，這些尖酸刻薄的批評立即引來吉兒支持者的反撲，他們不但大讚吉兒勇於嘗試，並指正說，她穿的是「網襪」（patterned tights），而不是「魚網」（fishnets）。有支持者說，「她令人讚嘆，你們只是忌妒。」還有人說，「沒有所謂適合年齡這回事。」

還有人說，「都2021年了，還有人為吉兒•拜登的網襪這樣大驚小怪，真令人難以置信。」

事實上，吉兒1日在從加州返回華盛頓的飛機上，戴上黑色短假髮與黑色口罩，別著潔思敏（Jasmine）的名牌，扮成分發雪糕的空姐，趁著愚人節，捉弄了幕僚，秘勤局人員和同行的記者。後來她再度現身時，已拿掉假髮，並笑著告訴大家：「愚人節快樂！」

而這並不是吉兒第一次設法為人帶來歡樂，這位第一夫人說，她喜歡和人開玩笑，是因為「我始終認為，只要有機會，就必須把握這歡樂時光。」她強調，「生活不容易，要是你坐在那兒等著樂趣降臨，結果大多數時候都會發現，它根本不會來。」

(中時新聞網)