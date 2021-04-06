台電公司昨（5日）重啟台中火力發電廠3號燃煤機組，台中市長盧秀燕抨擊中央逆向而行，先是對台中限水，未提出明確全國性水資源永續方案，現又惡意恢復三號機組燃煤發電，與民為敵、違反民意；國民黨文傳會副主委鄭照新也怒轟，民進黨政府為何要與台中市民為敵，更點名基進黨立委陳柏惟人在哪裡？

全台水情嚴峻，水利署昨（5日）表示，苗栗、台中（含北彰化）今（6日）起啟動分區供水的「紅燈」，實施供水5天、停水2天，總計106萬戶受影響。但《中國時報》昨報導，據經濟部水利署的網站顯示，新竹、嘉義、台南、高雄等4縣市目前是減量供水，若再不下雨，這4縣市恐怕也是岌岌可危。

就在台中缺水限水之際，台電公司昨晚突襲重啟台中火力發電廠3號燃煤機組，對此，盧秀燕今在市政會議痛批，台電昨天深夜重啟中火，明顯不通知，不溝通的惡意令人遺憾，更抨擊中央逆向而行，先是對台中限水，未提出明確全國性水資源永續方案，現又惡意恢復三號機組燃煤發電，與民為敵、違反民意，傲慢的執政態度，台電違法重啟依法可處10萬元以上2000萬元以下罰鍰，市府將持續稽查，若台電進一步違法燃煤發電，依法重罰、絕不寬貸。

針對政府做法，鄭照新今也在臉書發文表示，缺水，台中先停；髒煤，台中先燒，台中鄉親現在處在「水深火熱」的無奈心聲，更不用講之前民進黨鬼扯核四要遷台中，他痛批民進黨，為何要與台中人為敵？為何要欺負台中人到這個程度？更怒轟在這個時候陳柏惟「人又在哪裡」？

大批網友也在其po文底下留言表示，「三Q只會反(中)共，不會幫台(中)人」、「民進黨真的是和台中市民對著幹了」、「我們台中人正在受害」。

(中時新聞網)