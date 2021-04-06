1111家教網6日公布最新調查指出，目前家教市場最熱門的授課科目是英文24.6％，其次是數學23.0％、伴讀/課輔21.3％，還有國文/作文6.6％，平均鐘點薪資472元，以此次調查每周平均授課時數7.7小時來計算，等於當家教平均每月可賺進14,538元。

1111家教網並指出，整理各科家教行情結果發現，熱門的數學理化平均鐘點薪資在500～800元，因應108課綱著重素養、跨域教學模式而崛起的作文、電腦等科目，時薪也都在500元以上。時薪最高的科目是音樂（小提琴、鋼琴等）平均鐘點薪資800元起跳。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，家教時薪高，是一般工讀時薪的2.2倍，但從事家教工作門檻也相對較高，且要付出許多額外的時間備課，加上在少子化的趨勢下，無論是家長或學生對家教老師的期待都很高，因此對教學內容會介入更深，也更重視長期的效果，想要賺取高薪，要承受的壓力也更高。

根據1111家教網資料庫顯示，目前網站上有將近6萬5千筆的家教老師人數，對比去年9月開學後5萬7千筆，短短半年增8千筆，顯示許多學生希望透過家教的工作來增加收入；再觀察家長端，對師資的需求也增加10％，主要是因應課綱改變及各種學習歷程的資料準備，需要更客製化的教學方式，一般大型補習班已經無法滿足家長的需求，促使家長以一對一的方式，為孩子的學業打底。

黃若薇表示，為了協助家長把關教師的品質，1111家教網也首創「好評師資」的制度，由家長端回報評價，透過星級滿意度與公開評語鼓勵教學用心的老師，目前已經有超過1,400位老師獲得好評，提供家長更多元的選擇。

為了解學生從事家教與工讀的現況，1111家教網設計「家教工讀搶錢大作戰調查」問卷，調查期間自2021年3月17日至3月31日，針對1111人力銀行的學生會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1,012份。

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